Voka en VDAB openen meldpunt voor 'hangmatwerklozen'

Daarvoor slaan de werkgeversorganisatie Voka Limburg en de arbeidsbemiddelaar VDAB Limburg de handen in elkaar. Ze willen voorkomen dat werkgevers tijd verliezen aan valse sollicitaties van werklozen die niet echt op zoek zijn naar een job. Werkgevers kunnen via het meldpunt aangeven hoe de sollicitant zich tijdens een sollicitatiegesprek heeft gedragen.

Met het meldpunt kunnen werkgevers dergelijke sollicitanten online signaleren, zodat VDAB er voordeel uit kan halen. ‘We krijgen input over de aard van het negatieve sollicitatiegedrag, terwijl we voordien vaak niet wisten waar het spaak liep. Op basis van deze specifieke feedback kunnen we nu ofwel sanctioneren, ofwel extra begeleidende maatregelen nemen’, zegt Tinne Lommelen, directeur van VDAB Limburg.

Op de Limburgse arbeidsmarkt is er, net als op veel andere plaatsen in Vlaanderen, een mismatch tussen vraag en aanbod. De hoop is dat de samenwerking tussen werkgevers en de VDAB na in Limburg ook in de rest van Vlaanderen kan worden ingevoerd.