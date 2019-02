Vooral kleine bedrijven betalen winstpremie uit

Werknemers laten meedelen in de winst als het bedrijf goed boert. Het lijkt de logica zelve, maar tot voor kort was het voor ondernemingen bijzonder omslachtig. Met het zomerakkoord van 2017 werd het procedé daarvoor serieus vereenvoudigd. Het gevolg is dat de winstpremie fors populairder is geworden. Vorig jaar keerden 738 Belgische bedrijven in totaal 92,5 miljoen euro aan premies uit aan ongeveer 50.000 werknemers.