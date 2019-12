Voormalig VBO-voorzitter Pierre-Alain De Smedt overleden

Oud-voorzitter van het VBO Pierre-Alain De Smedt overleed op 75-jarige leeftijd.

Pierre-Alain De Smedt, die onder meer voorzitter was van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) van 2011 tot 2014, is overleden. Dat meldt de werkgeversorganisatie zaterdag. De Smedt werd 75 jaar.

De Smedt vulde tijdens zijn carrière bij verscheidene bedrijven directieposten in, voornamelijk in de autosector. Zo was hij gedelegeerd bestuurder bij Volkswagen Vorst, waarna hij voor de Duitse autogroep een aantal functies in het buitenland op zich nam (Autolatina, Seat). Later was hij ook de nummer twee (operationeel directeur) bij de Franse groep Renault.

Baron

In 2006 werd De Smedt voorzitter van Febiac, de Belgische automobiel- en tweewielerfederatie. Dat mandaat legde hij in 2011 neer om dezelfde functie uit te oefenen bij het VBO. Hij zetelde ook onder meer nog in de raad van bestuur van Belgacom (nu Proximus). In 2015 werd De Smedt tot baron benoemd.

In een reactie op zijn overlijden zegt huidig gedelegeerd bestuurder van het VBO, Pieter Timmermans, dat De Smedt 'zeer erkentelijk is voor het feit dat hij mij de kans gaf om Rudi Thomaes op te volgen als CEO'. 'Mede onder zijn impuls bereikten de sociale partners een akkoord over het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden', aldus Timmermans.