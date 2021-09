Voorzitter Vergrijzingscommissie: ‘Dit maakt de factuur nog zwaarder’

‘Er is onvoldoende nagedacht over de betaalbaarheid van de pensioenen’, zegt Johan Van Gompel, de voorzitter van de Vergrijzingscommissie. ‘Als het al gebeurd is.’

Van Gompel reageert bijzonder ontgoocheld op het pensioen- hervormingsvoorstel dat federaal minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) deze week voorstelde. ‘Ik ben heel bezorgd over de betaalbaarheid van dit plan’, zegt hij. ‘Er is onvoldoende over nagedacht, als het al gebeurd is.’

In de zomer meldde de Vergrijzingscommissie dat de kosten van de pensioenen en de ziekteverzekeringen voor de ouder wordende bevolking nog gestegen zijn. Dat komt onder meer door de beslissing van de federale regering om de minimumpensioenen op te trekken.

‘De Vergrijzingscommissie waarschuwt jaarlijks voor de factuur die op ons afkomt. Dit plan geeft geen antwoord op die vraag en maakt de factuur nog zwaarder. Dat is problematisch, omdat er geen buffers zijn om de vergrijzingskosten op te vangen. De overheidsschuld is door de pandemie nog gestegen.’

Lalieux laat in haar hervormingsplan de extra kosten voor de hogere minimumpensioenen buiten beschouwing. De rest van de plannen kosten geen extra geld, zegt ze, omdat de regering als doel heeft 80 procent van de bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk te krijgen.

‘Die becijfering is bijzonder onzeker’, vindt Van Gompel. ‘Het is twijfelachtig om je pensioenplan te bouwen op een werk- gelegenheidsgraad van 80 procent als langer werken nauwelijks wordt aangemoedigd. Sommige voorstellen, zoals vervroegd met pensioen gaan na 42 jaar car- rière - zijn zelfs contraproductief en halen de werkgelegenheidsgraad naar beneden.’

Van Gompel noemt het ‘onhaalbaar’ dat die 80 procent in 2030 al wordt bereikt. ‘Dat komt omdat de mismatch - het profiel van wie werkloos is en het profiel dat de werkgevers in hun vacatures zoeken - heel groot is. Om meer mensen aan het werk te krijgen moet je ook elders kijken. Voldoende lang werken wordt dan heel belangrijk.’

‘Dat geldt des te meer omdat de carrières in België al heel kort zijn. Onze gemiddelde loopbaanduur behoort tot de laagste van Europa. Dit plan neigt dat nog te verminderen. We hebben net het omgekeerde nodig.’

Een van de voorstellen die langer werken wel aanmoedigen, is de herinvoering van een pensioenbonus. Wie langer werkt dan de pensioengerechtigde leeftijd, krijgt daardoor een iets hoger pensioen. De Hoge Raad van Financiën concludeerde echter in 2012 al dat het effect van zo’n bonus op een langere loopbaan ‘gering’ is.

De arbeidseconoom Stijn Baert riep vrijdag op Twitter de Vlaamse regeringspartijen op de pensioenplannen van Lalieux niet te bespreken vooraleer het Planbureau heeft onderzocht hoeveel ze kosten en in welke mate ze meer mensen aan het werk zetten. ‘Dat zou moeten volstaan om ze af te voeren’, vervolgde hij.