Vorig jaar pak minder woonkredieten toegekend

Vorig jaar werden 368.000 aanvragen voor een hypothecair krediet ingediend. Dat resulteerde uiteindelijk in 234.000 verstrekte woonkredieten. Het verschil tussen beide cijfers was hoger dan in andere jaren.

Uit statistieken van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) blijkt dat in 2020 voor 33,5 miljard euro hypothecaire kredieten werden verstrekt. Dat is 20 procent minder dan in recordjaar 2019 - toen de afschaffing van de woonbonus een eindejaarsrush veroorzaakte - en 1 procent minder dan in 2018. Opvallend is dat het aantal verstrekte kredieten met 234.000 beduidend lager ligt dan het aantal aangevraagde (368.000).

Mogelijk zijn er mensen die een aanvraag hebben ingediend in de eerste maanden van vorig jaar, maar door de coronacrisis hebben beslist hun project even uit te stellen. Isabelle Marchand Woordvoerster Febelfin

‘Er is altijd een verschil tussen de aantallen kredietaanvragen en kredietverstrekkingen, omdat mensen vaak gaan ‘bankshoppen’ en dus een kredietaanvraag indienen bij meerdere banken, en dan met één bank in zee gaan voor de uiteindelijke kredietverstrekking. Maar het klopt dat het verschil in 2020 meer uitgesproken is’, zegt Isabelle Marchand, de woordvoerster van Febelfin.

Corona

‘Als we meer in detail gaan kijken, zien we dat het grootste verschil te merken is in het eerste en tweede kwartaal. Dat heeft wellicht te maken met de coronacrisis. Mogelijk zijn er wel wat mensen die een aanvraag hebben ingediend in de eerste maanden van vorig jaar, maar door de coronacrisis uiteindelijk hebben beslist hun project even uit te stellen’, zegt ze.

92% Keuze voor vaste rentevoet Meer dan negen Belgen op tien kozen in 2020 voor een hypotheeklening met een vaste of semivaste rente.