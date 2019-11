Vrouw verdient 9,6 procent minder dan man

De loonkloof is in België nog altijd niet gedicht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek op basis van gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Mannen krijgen elke maand gemiddeld 23,7 procent meer loon op hun bankrekening gestort. Als dat bedrag gecorrigeerd wordt voor de arbeidsduur, gaat het nog om een verschil van 9,6 procent. Het effect van deeltijds werk is groot: 43,5 procent van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover een op de tien mannen.

‘De loonkloof daalt, maar het gaat zeer traag’, zegt Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, dat het onderzoek uitvoerde. Van 2014 tot 2017 daalde de loonkloof in brutoloon van 24,5 naar 23,7 procent. Per gewerkt uur verdiende een vrouw in 2014 nog gemiddeld 10,6 procent minder, terwijl dat in 2017 om 9,6 procent ging.

Publiek vs. privé

De grootste oorzaak van de loonkloof is de ongelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorgtaken. Liesbet Stevens Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

De publieke sector doet het beter dan de privésector. In de privésector verdient een man gemiddeld 12,9 procent meer per uur, terwijl dat in de publieke sector maar 6 procent is. De loonkloof varieert ook naarmate het arbeidsstatuut. Bij arbeiders is ze het grootst, gevolgd door bedienden en vastbenoemde ambtenaren.