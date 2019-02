Waals ABVV op weg naar afwijzing loonakkoord

Dat meldt de socialistische vakbond donderdag. Het Waals ABVV schuift drie grieven naar voren. Zo is de marge voor loonopslag van maximaal 1,1 procent 'onvoldoende'. Ook hekelt de vakbondsvleugel de koppeling tussen de verhoging van de welvaartsenveloppe - de middelen om de uitkeringen te verhogen - en de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord (IPA). De evolutie van de uitkeringen mag niet als pasmunt dienen, klinkt het. Tot slot is de verhoging van het minimumloon, eveneens met 1,1 procent, onvoldoende.

De komende dagen leggen de Waalse instanties van het ABVV het ontwerpakkoord voor aan de achterban, om zich nadien uit te spreken. 'Zeer waarschijnlijk zal in de loop van de consultaties de tendens uitgesproken in het bureau zich bevestigen en zal een meerderheid binnen het Waals ABVV het IPA-voostel verwerpen', luidt het bij het ABVV zelf.

Als heel het ABVV het loonakkoord afwijst, dan ziet het er niet goed uit. De regering-Michel kan dan zelf nog wel het loonakkoord uitvoeren, maar binnen de regering-Michel is er verdeeldheid over de beslissing om het SWT-stelsel (het vroegere brugpensioen) minder snel in te voeren dan de regering-Michel eerst had gepland.