Waarom Umicore voor Polen en niet voor België kiest

Met de keuze van het Belgische Umicore om in Polen een batterijmaterialenfabriek op te richten, verliest Antwerpen de kans op 400 extra jobs. Zes redenen geven aan waarom de beslissing niet zo verrassend is.

De materialengroep Umicore kondigde vanmorgen aan dat de nieuwe batterijenfabriek in Polen zal staan en niet in Antwerpen. Geen verrassing volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) en ook partijgenoot en Vlaams minister-president Geert Bourgeois, alsook vakbonden en werkgeversorganisaties vielen niet van hun stoel toen het nieuws bekendraakte.

Reden nummer één waarom Umicore het gros van zijn 660 miljoen aan investeringen in Polen zal doen, is het structureel tekort aan geschikt personeel. Door de Belgische mismatch op de arbeidsmarkt zijn er zijn te weinig technisch geschoolde werkkrachten om de 400 vacatures op te vullen. Zeker in Antwerpen is er een gebrek aan industriële technici, want eind april stonden er nog 2.610 vacatures open.

Ten tweede volgt Umicore zijn klanten naar Oost-Europa. Het bedrijf wil zo dicht mogelijk bij zijn klanten kunnen produceren en de markt voor batterijen voor de elektrische auto-industrie verschuift stilaan naar landen als Polen.

De hoge loonkost in België speelt ook een rol in de beslissing. Volgens cijfers van Eurostat kost een Poolse industrie-arbeider gemiddeld 9,3 euro per uur, zijn Belgische collega kost meer dan het viervoudige: 44,8 euro.

Op het Antwerps stadhuis wordt er ook verwezen naar het feit dat er in Antwerpen geen zoutlozingen mogen gebeuren, iets wat noodzakelijk zou zijn voor de productie van batterijen. Umicore ontkent wel dat er bij dit soort fabrieken zoutlozingen gebeuren.

Daarnaast geeft Marjolein Scheers, de woordvoerster van Umicore, ook aan dat aanwezigheid van groene energiebronnen een factor was in de beslissing. Ook de lagere energiekosten in Polen zullen het bedrijf overtuigd hebben.