'We mogen de economie niet te lang bevriezen'

Wat moet de overheid doen, nu een tweede coronagolf de economie zwaar schade dreigt toe te brengen? Volgens de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, moet ze vooral oppassen dat ze de economie niet te lang bevriest.

Met de tweede coronagolf die volop de kop opsteekt, wilden de parlementsleden dinsdag in de Kamercommissie Financiën van de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, en de covoorzitter van de Economic Risk Management Group (ERMG), Piet Vanthemsche, weten of de eerder genomen overgangsmaatregelen moeten worden verlengd. En zijn bijkomende steunmaatregelen nodig?

De hardst getroffen sectoren, zoals de horeca, moeten volgens Wunsch voort kunnen genieten van overheidssteun. De schok van de tweede golf moet worden opgevangen met doelgerichte en specifieke steunmaatregelen. 'Al is het maar omdat die bedrijven er niets aan kunnen doen dat ze weer de deuren moeten sluiten.'

Wel bleef de gouverneur op de lijn zitten die hij eind augustus in een interview met De Tijd al uit de doeken had gedaan. Volgens hem heeft het weinig zin zwaar in te zetten op brede algemene steunmaatregelen voor de economie of een relancebeleid, zoals onder meer Frankrijk wel doet.

Bevriezen

Nu het huis in brand staat, zou de impact van zulke brede steunmaatregelen volgens hem niet groot zijn. 'Bedrijven die tegen de huidige lage rentes niet investeren, zullen dat ook niet doen als ze daar subsidies voor krijgen van de overheid', merkte Wunsch op. Veel meer impact heeft het economische herstel van China, waarvan de Duitse economie en ook de Belgische export profiteren. Al benadrukte Wunsch dat het onzekerheid troef is, en dat het moeilijk is voorspellingen te doen 'nu nieuwe lockdowns in Europa niet meer uit te sluiten zijn'.

Het is een moeilijk evenwicht. Je mag niet te veel zombie-bedrijven helpen, en tegelijk moet je een te zware crisis vermijden Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank

Hij vindt het dan ook geen goed idee om de brede steunmaatregelen voor bedrijven te verlengen tot eind 2021. 'Het is een moeilijk evenwicht. Je mag niet te veel zombie-bedrijven helpen, en tegelijk moet je een te zware crisis vermijden. Maar een verlenging tot eind 2021 zou ik niet doen. Dan geef je het signaal dat we de economie voort bevriezen, terwijl we de voorwaarden moeten creëren dat bedrijven zich kunnen aanpassen'.

'De sleutel na deze nieuwe crisis is niet zozeer een relance, maar wel maken dat de economie de capaciteit heeft om de middelen naar nieuwe bedrijven en sectoren te laten gaan', benadrukte Wunsch. 'De economie moet flexibel zijn. Vandaar dat we de situatie van voor de crisis niet te lang mogen bevriezen.'

De economie moet flexibel zijn. Vandaar dat we de situatie van voor de crisis niet te lang mogen bevriezen. Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank

De econoom Ive Marx zit op dezelfde golflengte. 'De regeringen hebben de hele economie bevroren in een geldverslindende ijskast, alsof we die gewoon kunnen ontdooien zodra het wonderbaarlijke vaccin er is. Maar de wereld zal tegen dan veranderd zijn', waarschuwt hij in een opiniebijdrage in De Standaard.

Begrotingstekort

Volgens Wunsch moet de overheid ook de overheidsfinanciën in het oog houden. Het begrotingstekort van 6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) waar ons land op afstevent, 'is op middellange termijn niet houdbaar'. 'We moeten dus tijdelijke en erg doelgerichte maatregelen treffen voor kwetsbare mensen en sectoren.'

Het is belangrijker dat we kunnen aantonen dat we een beleid voeren om het structurele tekort naar beneden te krijgen, in plaats van te mikken op een bepaald cijfer. Pierre Wunsch Gouverneur Nationale Bank