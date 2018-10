'We zitten 'fat en happy' in de auto, maar de tank is bijna leeg'

De belangrijke sectorfederatie Agoria ziet acht oranje knipperlichten op het dashboard van de Belgische economie.

'De goede maatregelen bij de start van de federale regering, zoals de indexsprong en de taxshift, hebben hun effect gehad. Nu is het tijd voor nieuwe maatregelen.' Dat zei Marc Lambotte, de CEO van Agoria, dinsdag bij de voorstelling van de halfjaarlijkse conjunctuurcijfers van de technologische sector in ons land.

Volgens Lambotte zitten we momenteel in een goede conjunctuur. 'De omzet, de werkgelegenheid, de investeringen en ons marktaandeel doen het goed. Maar de eerste tekenen van ommekeer zijn zichtbaar: de groei daalt, er worden minder jobs gecreëerd en het concurrentievermogen en de capaciteitsbezettingsgraad nemen af. Bovendien zal er minder geïnvesteerd worden in 2019, daalt de rendabiliteit van de ondernemingen en neemt de internationale economische onzekerheid toe.'

De tank is bijna leeg. De motor sputtert. Ofwel tanken we bij, ofwel vallen we stil. Marc Lambotte CEO Agoria

Tijd voor euforie is er daarom volgens hem niet. 'We zitten allemaal 'fat en happy' in de wagen, maar we mogen de alarmsignalen niet negeren: de tank is bijna leeg. De motor sputtert. Ofwel tanken we bij, ofwel vallen we stil', waarschuwt Lambotte.

Acht knipperlichten

We moeten volgens de Agoria-topman de acht waarschuwingen op het dashboard van onze wagen echt serieus nemen. Hij verwijst naar minder groei van omzet en jobs, het stijgend aantal vacatures, de dalende investeringsvooruitzichten, het afnemend concurrentievermogen, de internationale economische onzekerheid, de dalende rendabiliteit en de nog steeds hoge belastingen.



Bijtanken kan volgens Agoria op verschillende manieren. Zo wil de technologiefederatie een daling van de RSZ-bijdragen van 25 naar 20 procent. Ook moeten veel meer mensen aan het werk, dient er een flexibelere loonvorming te komen, net als een daling van de vennootschapsbelasting van 25 procent naar 20 procent voor alle bedrijven en een hervorming van de index. 'De indexsprong was een éénmalige maatregel. De fundamentele hervorming van de index bleef uit', klinkt het.

Recordomzet

Het is volgens Agoria het vierde opeenvolgende jaar dat de Belgische technologie-industrie groeit, dit jaar met 1,7 procent tot een absolute recordomzet van 128 miljard euro. Uitschieters zijn IT-solutions (5,5 procent) en metaalproducten (2,8 procent).

1% Omzetgroei Voor volgend jaar schat Agoria de omzetgroei van de technologische industrie op slechts 1 procent.

Toch is de euforie bij Agoria zeker niet compleet. De groei van de omzet vertraagt. Het ritme van de omzetgroei valt terug van 3,7 procent in 2017 naar 1,7 procent dit jaar en voor volgend jaar schat Agoria de groei nog op 1 procent. De omzetgroei van sterk presterende sectoren, zoals de eerste verwerking van ijzer- en metaalfabrikaten, is in 2018 sterk teruggevallen. Ook andere sectoren dalen. Zo kalfde de omzet uit de auto-industrie dit jaar met 3 procent af.

Jobcreatie