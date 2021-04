Werkgelegenheid daalt nauwelijks in coronajaar

Een terras van een restaurant in Brussel. De coronacrisis heeft de werkgelegenheid in de horeca doen dalen.

Het aantal personen met een baan in België is in 2020 slechts met 800 verminderd. Maar dat cijfer onderschat de negatieve impact van de coronacrisis op de arbeidsmarkt.

'De werkgelegenheid blijft ondanks de covidcrisis stabiel', schrijft de Nationale Bank in een persbericht over de economische activiteit en de arbeidsmarkt. In 2020 hadden gemiddeld 4.893.000 inwoners een baan in België. Dat is slechts 800 personen of 0,02 procent minder dan in 2019, hoewel de Belgische economie met liefst 6,3 procent is gekrompen.

De stabiele werkgelegenheid is vooral te danken aan steunmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid.

De Nationale Bank merkt op dat de stabiele werkgelegenheid vooral te danken is aan de steunmaatregelen van de overheid. Ze verwijst naar het stelsel van de tijdelijke werkloosheid, waardoor bedrijven veel personeel aan boord konden houden. Tijdelijke werklozen worden in de nationale rekeningen als werkenden beschouwd.

Negatieve impact

Maar de coronacrisis had het voorbije jaar wel degelijk een negatieve impact op de arbeidsmarkt. Het aantal loontrekkenden verminderde met 14.900. Vooral tijdelijke contracten van uitzendkrachten, losse medewerkers, flexi-jobbers en jobstudenten werden stopgezet of niet verlengd. Het aantal zelfstandigen daarentegen steeg met 14.100.

Het aantal banen daalde vooral in de sector handel, vervoer en horeca (-11.800) en in de zakelijke dienstverlening (-5.500). Beide sectoren doen vaak een beroep op tijdelijke contracten. In de industrie en de financiële sector was de daling van de werkgelegenheid minder groot. In de gezondheids- en welzijnszorg (+9.400) en bij de overheid en in het onderwijs (+6.300) steeg het aantal jobs. Ook in de bouwsector kwamen er arbeidsplaatsen bij.

Ergste moet nog komen

De tot dusver vermelde cijfers zijn jaargemiddelden. Zij verbergen een belangrijk deel van de verslechtering van de arbeidsmarkt sinds de start van de pandemie. Het aantal banen zakte in de eerste helft van vorig jaar met 51.100, maar steeg in het tweede halfjaar met 38.100. Daardoor waren er eind 2020 nog 13.000 jobs minder dan net voor de start van de coronacrisis. Het totaal aantal gewerkte uren door werknemers daalde vorig jaar met 6 procent.

Het Federaal Planbureau voorspelt dat er in 2021 net geen 30.000 banen verdwijnen.

Economen waarschuwen dat het ergste nog moet komen voor de arbeidsmarkt. Ze verwachten dat de geleidelijke stopzetting van de steunmaatregelen zal leiden tot een stijging van het aantal faillissementen en een daling van de werkgelegenheid.