Werkgelegenheid hoger dan voor corona

De werkgelegenheid in ons land is alweer hoger dan voor de coronacrisis. Vooral dankzij de toename van het aantal zelfstandigen.

De binnenlandse werkgelegenheid heeft de coronacrisis nu helemaal verteerd. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019 is het aantal loontrekkenden met 0,2 procent toegenomen en het aantal zelfstandigen met 2,3 procent.

De Belgische economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,7 procent gegroeid tegenover het eerste kwartaal, en met 14,9 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020.

In dat tweede kwartaal van vorig jaar was de economie wel met 14 procent gekrompen door de coronacrisis en de wekenlange lockdown. De economische activiteit in ons land staat evenwel nog altijd onder het precoronapeil. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is er een verlies van 2,2 procent, zegt het INR.