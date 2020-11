Werkgelegenheid stijgt onverwacht in derde kwartaal

Het aantal banen is in de periode juli-september met 0,3 procent toegenomen, maar de vooruitzichten voor het vierde kwartaal zijn duidelijk somberder.

De Belgische economie heeft in het derde kwartaal sterker gepresteerd dan verwacht, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. De economische activiteit steeg met 11,4 procent. Dat is meer dan de eerder gerapporteerde groei van 10,7 procent.

Maar het opvallendste nieuws is de stijging van de werkgelegenheid. Het aantal jobs groeide in het derde kwartaal met 0,3 procent. De meeste specialisten hadden een verdere daling voorspeld. De werkgelegenheid blijft wel nog 0,3 procent lager dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Een belangrijke kanttekening is dat tijdelijk werklozen als werkenden worden beschouwd.

De sterke groei van de economische activiteit in de zomer was vooral te danken aan de heropening van de niet-voedingswinkels en de horeca. De consumptie van de gezinnen groeide met 16,4 procent. De uitgaven voor duurzame consumptiegoederen, zoals auto's en huishoudapparaten, stegen met liefst 39 procent. De investeringen van de gezinnen in nieuwbouw en renovatie groeiden met 15,8 procent.

Ook de overheid en de bedrijven spendeerden meer. De overheidsconsumptie groeide met 8,3 procent, de overheidsinvesteringen met 20,7 procent en de bedrijfsinvesteringen met 7,3 procent. De export steeg met 14,3 procent.