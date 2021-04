Werkgevers: 'Voorstellen van Vooruit raken kant noch wal'

Rousseau is van mening dat in sectoren die tijdens de coronacrisis goed geboerd hebben, zoals de supermarkten of de pakjesbezorgers, meer opslag mogelijk moet zijn. Als de andere partijen daar niet op willen ingaan, houdt zijn partij een stok achter de deur. ‘ Wie zegt dat meer loon voor de werknemers niet gaat, moet mij uitleggen waarom bedrijven dan wel hoge dividenden kunnen uitkeren aan de aandeelhouders. Als hogere lonen niet kunnen, dan ook geen dividenden.'

Bij de werkgeversorganisaties klinkt meteen protest. 'De voorstellen van Vooruit raken kant noch wal en zonder het te beseffen zal men de kleine spaarders, gepensioneerden en vele werknemers treffen', zegt het VBO. 'De nettodividenden van ondernemingen lagen in 2019 al op een bijzonder laag peil, en dat was nog voor de crisis.'

Aanvulling op inkomen

Nu blind ingrijpen in de dividendpolitiek van ondernemingen zal de inkomens van zelfstandigen en ondernemers nog meer aantasten en het vertrouwen van de kleine spaarder en pensioenfondsen fundamenteel ondermijnen, zegt de werkgeversorganisatie. 'Meer dan 40 procent van de Belgen belegt zijn spaargeld direct of indirect in aandelen. De dividenden die ze daarop krijgen zijn voor hen vaak een welgekomen aanvulling op hun inkomen of pensioen', zegt CEO Pieter Timmermans.