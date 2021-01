Werkgevers eisen verlenging faillissementenstop

In ruil wordt de toegang tot de procedure voor gerechtelijke bescherming versoepeld. Op die nieuwe wetgeving is het wel wachten tot eind maart.

In februari en maart valt er dus een gat. ‘Dat hoeft geen probleem te zijn’, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Tussen het eerste en het tweede moratorium zijn niet veel bedrijven failliet gegaan. Vaak is de overheid de belangrijkste schuldeiser en die gaat de zaken niet op de spits drijven.’

De ondernemersorganisatie Unizo begrijpt niet waarom het moratorium bij de tweede lockdown wel werd verlengd en nu niet, 'terwijl bedrijven vandaag nog even dicht zijn en hun situatie geen haar veranderd is'. 'Ze krijgen niet eens de kans om zichzelf te verdedigen en zichzelf uit deze crisis te werken', zegt topman Danny Van Assche.

'We begrijpen dat de faillissementenstop niet eeuwig kan blijven duren', klinkt het bij zowel Voka als Unizo. De werkgeversorganisaties vinden het goed dat de gerechtelijke bescherming versoepeld wordt. De timing is een andere zaak. 'Die procedure komt er pas ten vroegste in maart. Terwijl het moratorium op faillissementen deze week afloopt. Wat in de tussentijd? We vragen zo snel mogelijk opheldering.'