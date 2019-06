Wet op havenarbeid weer onder druk

Het Grondwettelijk Hof gaat het Europees Hof van Justitie vragen of de wet-Major, die de havenarbeid in ons land regelt, in strijd is met de Europese vrijheid van vestiging.

De wet-Major bepaalt dat enkel erkende havenarbeiders schepen mogen laden en lossen. De arbeiders zijn aangesloten bij een pool, waaruit de bedrijven bij het begin van de shift putten als er werk is. De havenarbeiders genieten een bijzondere erkenning en moeten lid zijn van de vakbond.

Bedrijven als Katoen Natie zijn tegen de wet, omdat die ondernemingen in de havenzone verplicht met havenarbeiders te werken, ook al heeft het werk niets met echte havenarbeid te maken. Bedrijven die net buiten de havenzone liggen, hoeven dat niet te doen en hebben lagere loonkosten.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vond de afgelopen legislatuur een moeizaam compromis om de wet minder rigide te maken. Zo wordt voor nieuwe logistieke havenarbeiders de erkenning afgeschaft. In 2017 zette de Europese Commissie, onder meer daardoor, haar procedure tegen de wet stop.

Intussen trok Middlegate Europe, een logistiek bedrijf met vestiging in Zeebrugge, naar het Grondwettelijk Hof tegen de wet, omdat een werknemer werd beboet omdat hij geen erkenning als havenarbeider had.

Vrijheid van vestiging

Het Grondwettelijk Hof stelt zich de vraag of de havenwet in strijd is met de Europese vrijheid van vestiging. 'De verplichting om in de havengebieden een beroep te doen op erkende havenarbeiders (...) lijkt te verhinderen of te ontmoedigen dat ondernemingen zich vestigen in Belgische havengebieden', stelt het Hof.

De vraag rijst of de wet een ongerechtvaardigde beperking inhoudt van de vrijheid van vestiging, die is vastgelegd in de Europese verdragen.