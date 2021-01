'Wetstraat-portefeuille' in 2020 ruim een kwart lichter

De drie grote Belgische beursgenoteerde participaties, Proximus, Bpost en BNP Paribas, deden het in 2020 collectief drie keer slechter dan de Bel20.

Tenzij de portefeuille exclusief met techaandelen gestoffeerd is, was 2020 voor beleggers een bijzonder moeilijk jaar om zonder kleerscheuren door te komen. Toch beperkte de Bel20 over het pandemiejaar de schade tot 8 procent.

Zo'n 'damage limitation' was de portefeuille van de Wetstraat niet gegund. Pro memorie: de Belgische overheid heeft, naast de staatsbank Belfius, drie grote beursgenoteerde participaties: een controlebelang in telecomoperator Proximus en postgroep Bpost en een minderheidsbelang (7,7%) in de Franse grootbank BNP Paribas , een erfenis van de bankencrisis in 2008 toen de staat het toenmalige Fortis aan de Fransen verkocht.

Die 'Wetstraat3'-index verloor over beursjaar 2020 liefst 26 procent, drie keer slechter dan de Bel20 dus. De papieren minwaarde voor de belastingbetaler beloopt zo bijna 3 miljard euro: begin 2020 waren de beleggingen van de NV België nog collectief 10,8 miljard waard, eind 2020 bleef daar iets minder dan 8 miljard euro van over (zie grafiek).

Bpost hield van drie nog best stand. Maar ondanks de enorme pakjesboom dankzij de pandemie - de postbode leverde in 2020 ruim 100 miljoen pakjes - ging de beurskoers bijna een vijfde lager. Ter vergelijking: de Nederlandse rivaal PostNL fietste 40 procent hoger. Een hoog personeelsverloop aan de top en een zuinige dividendpolitiek verzuurde bij beleggers de stemming.

BNP Paribas verloor ook 20 procent en dat is, gelet op een banksector die 24 procent verloor, nog een (zeer) relatief goede prestatie. Net als alle Europese banken wordt de groep midscheeps getroffen door de vrees dat de pandemie de probleemkredieten fors zal doen oplopen, terwijl tegelijk de nulrentebeleid van de Europese Centrale Bank aan de rendabiliteit van het kernmetier - kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren - vreet.

Bovendien sloeg de ECB als toezichthouder ook het laatste houvast voor beleggers weg: het dividend. Frankfurt verplichtte de banken over boekjaar 2019 de uitkering op zak te houden en ook in 2021 zullen de uitkeringen in het beste geval zuinig zijn. België ontving in 2020 vanuit BNP nul euro dividenden, tegenover 291 miljoen in de loop van 2019.

Opmerkelijk: beleggers achten de 14 jaar jonge Amsterdamse fintechspeler Adyen - die via de opmars van e-commerce een enorme boost kreeg - met 57 miljard euro nu een stuk waardevoller dan BNP, nog altijd de grootste bank van de eurozone.

Voor de meest dramatische beursprestatie van de drie tekende Proximus. De telecomoperator verloor 37 procent - 1,7 miljard minwaarde op het Belgisch aandelenpakket. In de 22 aandelen tellende sectorbarometer DJ Stoxx Telecom deed in 2020 alleen het Spaanse Telefonica nog slechter.