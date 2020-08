Winkelsector wil af van individueel shoppen

Uit een enquête van Comeos bij leden uit de sectoren fashion en health & beauty blijkt dat hun omzet met 40 procent gedaald is tegenover de soldenperiode vorig jaar in juli. Ook hun aantal passanten daalde met 35 procent. De waarde van het winkelmandje zou wel licht gestegen zijn, met 5 procent.

'Het individuele shoppen speelt een belangrijke rol in de daling van de omzet en het aantal shoppers. Koppels mogen niet samen naar binnen, al is de winkel leeg. Vele kopers haken dan gewoon af', aldus Comeos. De leden van Comeos willen daarom af van de regel.

Workshop

In samenwerking met de vakbonden organiseert Comeos daarom alvast een workshop 'Omgaan met agressie op de werkvloer'. In de gratis workshop krijgen leden praktische tips over hoe ze concreet kunnen reageren op agressieve klanten.

Een bijkomende verklaring voor de slechte solden is natuurlijk de hittegolf, zegt Comeos. Ook het uitstel van de solden naar augustus blijkt een belangrijke boosdoener. 'Door de solden te verzetten, zijn heel wat Belgen in juli al over de grens of online gaan shoppen', zegt Kathy Bergen, sectormanager fashion.