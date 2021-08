Zeker 30 arrestaties bij 'grootste actie ooit' tegen illegale sigaretten

In de strijd tegen illegale sigaretten vielen de douanediensten woensdag op tien plaatsen in ons land binnen. Zeker 30 verdachten - vooral Oekraïeners, Bulgaren en Roemenen - werden gearresteerd.

Met de hulp van lokale politiediensten en de Europese politiedienst Europol vielen 150 douaniers binnen op tien adressen in Bree, Aartselaar, Tongeren, Eeklo, Drogenbos, Charleroi, Leuze-en-Hainaut en Frasnes-les-Anvaing. In Aartselaar, waar 17 mensen opgepakt werden, kon een grote productiesite ontmanteld worden langs de A12 tussen Brussel en Antwerpen.

Ook in Tongeren, Eeklo en Frasnes-les-Anvaing vonden de autoriteiten productiesites, die Oost-Europese bendes gebruiken om illegaal sigaretten te fabriceren. Bij de actie werden enkele tientallen miljoenen exemplaren in beslag genomen.

'De tabak wordt hier in machines gedroogd, fijngedrukt en in papier verpakt. Nadien wordt de filter eraan gekoppeld en wordt het finaal product verpakt, waarna het kan worden verscheept naar de markt', zegt administrateur-generaal van de douane Kristiaan Vanderwaeren.

Accijnzen ontduiken

Dat België een draaischijf voor de productie van illegale sigaretten is, ligt aan de nabijheid van de belangrijke Franse en Britse markt. In die landen zijn sigaretten nog een stuk duurder dan in ons land. Door accijnzen te ontduiken kunnen de bendes flink geld verdienen aan de namaaksigaretten.