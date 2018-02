Zelden sanctie voor werkloze die niet naar werk zoekt

Teughels pleit voor een mentaliteitsswitch bij de VDAB. ‘Het is nogal evident dat iemand die niet komt opdagen een sanctie krijgt. Nagaan of iemand voldoende naar werk zoekt, is moeilijker. De VDAB stond tot voor kort enkel in voor de begeleiding naar werk en het personeel is het niet gewoon om in sommige gevallen de stok te gebruiken.’

Sneller sanctie

Krapte

‘En we moeten over de grenzen kijken: in Wallonië en Brussel is veel werkloosheid, maar we krijgen die mensen nog onvoldoende aan de slag in Vlaanderen. Tot slot moeten we durven in te zetten op arbeidsmigratie, waarbij we de juiste profielen in het buitenland zoeken.’