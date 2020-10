Ziekteverzuim helft hoger door tweede coronagolf

In de week van 20 oktober was 3,2 procent van de werknemers afwezig wegens ziekte, tegenover slechts 2,2 procent in de week van 22 september. Dat blijkt uit de maandelijkse enquête van de Nationale Bank en de werkgeversorganisaties. De Nationale Bank verwijst naar het stijgend aantal coronabesmettingen en quarantaines.

Het ziekteverzuim in Wallonië (4,3%) en Brussel (3,8%) is veel hoger dan in Vlaanderen (2,6%). De reden is dat het aantal coronabemettingen in het zuiden en het centrum van het land hoger ligt dan in het noorden.