De gas- en olieprijzen gaan door het dak. Bedrijven trekken hun prijzen op. Zijn de jaren 70 terug?

De coronacrisis heeft de inflatie, die dood was verklaard, weer tot leven gewekt. Er gaat geen dag voorbij of een bedrijf laat weten dat het als gevolg van duurdere grondstoffen zijn verkoopprijzen moet optrekken. De snelheid waarmee de consumentenprijzen omhoogschieten, verrast. De vrees neemt toe dat de oplaaiende inflatie uiteindelijk ook zal wegen op de economische groei. En dan worden al gauw vergelijkingen gemaakt met de jaren 70 van vorige eeuw, toen een olieschok een jarenlange economische malaise veroorzaakte.

Flashback naar 1973. Ik voelde me de king of the road toen ik met mijn fiets toertjes reed op de lege snelweg aan de rand van het dorp en het af- en oprittencomplex. Het was zondag 18 november. De regering had alle niet strikt noodzakelijke autoverkeer verboden. De autoloze zondag had tot doel het benzine- en dieselverbruik te beperken, nadat enkele Arabische landen een olie-embargo hadden ingesteld tegen westerse landen. Dat gebeurde omdat het Israëlische leger, in antwoord op een verrassingsaanval door zijn buurlanden, delen van Egypte en Syrië had bezet.

Als jonge tieners maakten we ons niet druk over die olieboycot. We waren blij met de onverwachte voordelen die hij bracht. Zoals de afschaffing van de lessen op zaterdagvoormiddag in de middelbare scholen, eveneens een maatregel om op verwarming en het verbruik van stookolie te kunnen besparen.

Flashback naar 1973. Als jonge tiener maakte ik me niet druk over de olieboycot. Ik was blij met de onverwachte voordelen die hij bracht. Zoals de afschaffing van de lessen op zaterdagvoormiddag.

Wat de jongeren dat jaar meer bezighield, was het plan van toenmalig minister van Defensie Paul Vanden Boeynants om het tijdelijke uitstel van legerdienst voor voortstuderende jongeren te schrappen. Iedereen milicien op 18 jaar? ‘VDB, weg ermee’, scandeerden de scholieren die de straat optrokken. Honderden Turnhoutse scholieren kwamen naar onze school afgezakt, aan de rand van de stad, om ons aan te sporen mee te manifesteren. Maar de directeur had alle deuren op slot gedaan, zodat niemand binnen of buiten kon. En we volgden met een bang hart de stappen die de Nederlandse overheid zette om het ook in Vlaanderen populaire radiostation Veronica, een ‘piratenzender’, uit de ether te halen.

Meer tv’s, meer loon

Over de impact van de olieboycot en de sterk gestegen prijs van de ruwe olie op de economie maakte niemand zich veel zorgen. ‘De groei van de buitenlandse vraag, de krachtige bedrijvigheid in de woningbouw en de hervatting van de bedrijfsinvesteringen waren de belangrijkste factoren van de economisch opbloei die in 1973 voortduurde’, schreef de Nationale Bank in haar jaarverslag. Ze waarschuwde wel: ‘De veel duurder geworden energie mag niet meer worden verkwist.’

De inflatie was wel een aandachtspunt. Die schoot omhoog van 6,1 procent in 1972 naar 12,8 procent in 1973. Niet alleen door de duurdere olie. De prijzen van heel wat andere grondstoffen gingen ook fors de hoogte ook. De reden? De consumptie- en investeringsboom die in het begin van de jaren 70 was ingezet. Het aanbod kon in de oververhitte economie de vraag niet volgen. Iedereen wilde meer. Meer tv’s, huishoudtoestellen. En meer loon om dat allemaal te kunnen betalen. In de industrie gingen de lonen in 1973 met 15 procent omhoog. Ook dat voedde de inflatie.

De economische klap kwam met vertraging, vanaf de tweede helft van 1974 en vooral in 1975. En hij was zwaar. De inflatie klom verder omhoog tot 15 procent, de groei kwam tot stilstand, de economische activiteit kromp met zowat 2 procent. ‘Zwaarste recessie sinds Tweede Wereldoorlog houdt economie in wurggreep’, schreef De Tijd eind 1975 in zijn jaaroverzicht.

In onze Kempische gemeente was niet veel industriële activiteit, behalve enkele diamantslijperijen en textielateliers. De mensen werkten in de lampenfabriek van Philips in Turnhout, bij de koekjesfabriek De Beukelaer in Herentals, of bij Opel in Antwerpen en in de Limburgse mijnen. Maar de rijen aan het stempellokaal in het dorp, waar werklozen elke dag een stempel moesten halen om een uitkering te krijgen, werden maand na maand langer. En op een zaterdagse scoutsvergadering kregen we op een keer de opdracht bij de plaatselijke winkeliers en handelaars te gaan vragen of ze de crisis voelden.

180.OOO banen Tussen eind 1973 en eind 1977 gingen in de verwerkende industrie in ons land 180.000 banen verloren.

De bedrijven kregen een groot deel van de rekening gepresenteerd. Ze werden geconfronteerd met teruglopende binnen- en buitenlandse bestellingen, en de hoge inflatie zadelde hen door de automatische indexering op met almaar stijgende loonlasten die hun concurrentievermogen ondermijnden. De bedrijfsinvesteringen liepen terug, te duur geworden arbeidskrachten werden massaal uitgestoten. Heel wat bedrijven, waaronder de krantengroep De Standaard, gingen over de kop. Tussen eind 1973 en eind 1977 gingen in de verwerkende industrie in ons land 180.000 banen verloren.

Urbanus en disco

‘There is no future, no future for you’, zong de Britse punkband The Sex Pistols in 1977. Maar het was niet allemaal kommer en kwel. De zomer van 1976 was zalig. Urbanus van Anus bracht wat humor met zijn optredens in Vlaamse parochie- en andere zalen. De jongeren dansten de donkere economische wolken weg op discomuziek. Grace Jones scoorde een hit met haar versie van ‘Je vois la vie en rose’, een lied van Edith Piaf uit 1946.

Dat optimistische sfeertje verhulde dat het niet goed ging met de economie in België. Communautaire spanningen en de voortdurende regeringswissels - tussen 1971 en eind 1980 telde ons land twaalf verschillende regeringen - stonden een coherent beleid en de aanpak van de structurele economische handicaps in de weg. De overheid probeerde de crisis te bestrijden door er veel geld tegenaan te gooien.

In haar jaarverslag over 1977, gepubliceerd in januari 1978, sloeg de Nationale Bank alarm. ‘Men verlangt van de Staat dat hij subsidieert, verliezen dekt, de risico’s op zich neemt, zelf de nodige werkgelegenheid creëert en op grote schaal aanzwengelingsinvesteringen financiert. Men belast aldus de Staat met enorm bijkomende uitgaven. Maar hij heeft niet de middelen om alles te doen wat van hem wordt verwacht.’ De Nationale Bank waarschuwde voor de negatieve impact van de ontsporende overheidsfinanciën op de economische groei en op de werkgelegenheid.

Het hogere inschrijvingsgeld was maar een voorsmaakje van maatregelen die een paar jaar later zouden volgen.

Het waren woorden in de wind. Er waren slechts beperkte pogingen om de overheidsuitgaven onder controle te houden. En die lokten steeds meer protest uit. In het najaar van 1978, in mijn tweede jaar rechten, liep ik mee in een betoging tegen de plannen van de regering om het inschrijvingsgeld aan de universiteiten te verdubbelen van 5.000 naar 10.000 frank (248 euro). Wie jong is en niet links, heeft geen hart, toch? Het maandenlange studentenprotest zette geen zoden aan de dijk. En het hogere inschrijvingsgeld was maar een voorsmaakje van maatregelen die een paar jaar later zouden volgen.

Nog dieper in de put

De Nationale Bank maakte in haar jaarverslag over 1980 de balans op van het de jaren 70. De economische groei was gehalveerd, van gemiddeld 5,4 procent tot nog 2,3 procent. De inflatie bleef met 6 tot 7 procent hardnekkig hoog. De werkloosheidsgraad was gestegen van 2 tot 8 procent, het begrotingstekort geëxplodeerd tot 16 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Op de koop toe kwam er in 1979/80 een tweede olieschok, toen de islamitische ayatollahs in Iran de westersgezinde sjah van de macht verdreven. De Belgische economie, verzwakt door de jarenlange stagflatie, zakte nog dieper in de put.

Bij economen, beleidsmakers en andere verantwoordelijken groeide het besef dat een schoktherapie nodig was. De regering van Wilfried Martens devalueerde in 1982 de Belgische frank met 8,5 procent om het internationaal concurrentievermogen van de Belgische bedrijven op te krikken. De devaluatie kwam neer op een even grote verarming voor de bevolking. Loonmatiging werd opgelegd, er werd gesnoeid in de overheidsuitgaven, belastingen werden verhoogd. De Belgen betaalden de prijs voor het bijna tien jaar mismeesteren van de economie. Het duurde tot na 2000 voor de economie weer structureel gezond kon worden verklaard.

8,5 procent De regering van Wilfried Martens devalueerde in 1982 de Belgische frank met 8,5 procent om het internationaal concurrentievermogen van de Belgische bedrijven op te krikken.

Staan we voor een nieuwe periode van stagflatie? De vertrekpositie is anders. De voorbije jaren was de economische groei pover, de inflatie niet te bespeuren. Maar de sterke stijging van de olie-, gas- en elektriciteitsprijzen en verstoringen in de internationale aanvoerketens stuwen de inflatie sinds kort sterk omhoog, tot 4,16 procent in oktober. En de Europese Centrale Bank, die geacht wordt de inflatie in toom te houden, laat betijen.

De kosten die de overheid heeft gemaakt om de coronacrisis te bestrijden, hebben het begrotingstekort doen oplopen tot boven 7 procent van het bbp. De schuldgraad gaat richting 120 procent. De strijd tegen de klimaatverandering zal de komende jaren veel geld kosten, aan de overheid, de bedrijven en de gezinnen. Die kosten leveren misschien wel op langere termijn economische baten op, maar niet op korte termijn. Werknemers zullen hogere lonen eisen om hun koopkracht te vrijwaren. Zelfstandigen zullen hun prijzen verhogen, bedrijven proberen hun hogere kosten door te rekenen.