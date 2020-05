'Zonder extra maatregelen komt er golf van faillissementen'

De Nationale Bank vreest dat de coronacrisis blijvende economische schade veroorzaakt. Ze dringt aan op extra maatregelen om de bedrijven te versterken.

Meerdere signalen geven aan dat de coronacrisis permanente economische schade zal veroorzaken, waarschuwt de Nationale Bank. Ze is vooral bezorgd over het risico van faillissementen en de gevolgen voor de werkgelegenheid, bleek tijdens een webinar over de impact van de coronacrisis op de Belgische economie.

Een horecazaak op de vier zegt dat een faillissement waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk is.

In de sector kunst, amusement en recreatie zegt 39 procent van de bedrijven dat een faillissement (zeer) waarschijnlijk is. In de horeca is dat 24 procent. 'Het risico van faillissementen in die sectoren stijgt', beklemtoont econoom Geert Langenus van de Nationale Bank.

Langenus beklemtoont dat een tweede golf van maatregelen de solvabiliteit van de ondernemingen moet versterken. 'Als niets gebeurt, komt er een golf van faillissementen over onze economie.'

Uitstel investeringen

De econoom ziet aanwijzingen van blijvende economische schade. 'De omzetcijfers herstellen weinig, hoewel de bedrijven en niet-voedingswinkels hun deuren hebben heropend. Bovendien is 63 procent van de bedrijven van plan investeringen uit te stellen. Vooral dat 33 procent de investeringen voor onbepaalde tijd uitstelt, is een reden tot bezorgdheid. Voorts valt op dat vooral grote ondernemingen investeringen uitstellen.'

Dat is opmerkelijk, want zelfstandigen en kleine ondernemingen met minder dan tien personeelsleden zien hun omzet sterker terugvallen dan grote bedrijven. 'De reden is dat zwaar getroffen sectoren als evenementen en horeca veel kleine ondernemingen tellen', zegt Langenus. 'Sommige grote ondernemingen werden als essentieel beschouwd en hebben hun deuren niet moeten sluiten.'

Ik vrees dat u en ik, alle Belgen, de kosten van de coronacrisis zullen betalen. Geert Langenus Econoom Nationale Bank