'Zweedse coalitie' wil btw-verlaging voor horeca

De voormalige 'Zweedse' coalitiepartners N-VA, MR, Open Vld en CD&V hebben een wetsvoorstel klaar om de btw in de horeca tijdens de coronacrisis te verlagen naar 6 procent. Dat moet de sector, die zo goed als volledig gesloten is sinds de eerste coronamaatregelen, financiële ademruimte geven.

De horeca moet al sinds halfweg maart de deuren sluiten om de verspreiding van het virus in te dammen. Een concreet perspectief op een heropening is er vandaag nog niet. Om de restaurants en cafés toch wat extra ademruimte te bieden, en faillissementen en jobverlies te voorkomen, stellen de vier partijen voor de btw tijdelijk te verlagen naar 6 procent.

N-VA, MR, CD&V en Open Vld samen komen niet aan een meerderheid in de Kamer om het voorstel goedgekeurd te krijgen. Ze roepen andere partijen dan ook op zich bij de 'horecacoalitie' aan te sluiten. Het viertal benadrukt ook dat de btw-daling best groen licht krijgt voor de heropening, om de sector duidelijkheid en zekerheid te bieden. In Vlaanderen werken zowat 80.000 mensen in de horeca.