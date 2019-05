Zwitsers zeggen 'ja' tegen make-over vennootschapsbelasting

De uitkomst van de volksbevraging zet een punt achter jarenlang politiek gekrakeel. De Zwitsers moesten iets doen, want enkele oudere gunsttarieven zijn niet langer naar de zin van de OESO, de vereniging die de 36 economisch best ontwikkelde landen samenbrengt. Vooral als het onderscheid tussen de voordelen voor buitenlandse megabedrijven en lokale werkgevers bleef bestaan, dreigde Zwitserland een fiscale paria op het internationale toneel te worden.

De nood aan hervorming was niet omstreden, maar een eerder voorstel werd in 2017 wel weggestemd. Ook aanpassingen aan het pensioensysteem stuitten toen op een 'njet' van de Zwitsers. Deze keer werden de twee aan elkaar gekoppeld en stemde een ruime meerderheid van de bevolking voor.

Als lokkertje komt er een miljardeninjectie in de pensioenen voor de Zwitsers, terwijl de fiscale hervorming op korte termijn leidt tot 2 miljard Zwitserse frank (1,8 miljard euro) minder belastinginkomsten per jaar.

Nieuwe opties

In de plaats van de exclusieve aftrekposten die verdwijnen, komen er nieuwe mogelijkheden voor grote bedrijven die hun (Europese) hoofdzetel in Zwitserland hadden ondergebracht.

Als er niets gebeurde zouden buitenlandse namen logischerwijs opnieuw nadenken over de locatie van hun hoofdkwartier. Uitwijken naar Singapore, Hongkong, en in sommige gevallen Nederland of Ierland was voor velen de eerste optie geweest.