1,4 miljard euro extra nodig voor geneesmiddelen

De volgende minister van Volksgezondheid mag op zoek naar 1,4 miljard euro. Zoveel hebben we in 2024 extra nodig om de factuur van onze geneesmiddelen te kunnen betalen.

De kosten stijgen de komende jaren met liefst 30 procent en klokken in 2024 af op in totaal 6,6 miljard euro.

De factuur zal in 2024 twee keer sneller gegroeid zijn dan die van de ziekenhuizen, drie keer sneller dan die van de lonen van artsen en liefst zes keer sneller dan die van de lonen voor verpleegkundigen.

De farmaceutische industrie maakt zich klaar om de komende jaren een heleboel nieuwe en vooral dure therapieën op de wereld los te laten. Of al die behandelingen achteraf het prijskaartje waard geweest zullen zijn, weten we mogelijk pas lang nadat we ze al betaald hebben.