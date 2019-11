1 op 10 blaast positief tijdens weeknacht

Minder mensen rijden onder invloed al is er op langere termijn weinig vooruitgang. Vooral 's nachts ontspoort de situatie.

Dat blijkt uit een driejaarlijkse nationale gedragsmeting door het verkeersinstituut Vias. Om een representatief beeld te krijgen van rijden onder invloed van alcohol worden in heel het land willekeurig bestuurders aan een alcoholcontrole onderworpen door de politie. Dat gebeurt op alle mogelijke momenten van de dag en nacht. In totaal gaat het om een steekproef van meer dan 6.100 bestuurders die gecontroleerd werden door de lokale en federale politie.

Nooit eerder reden zo weinig bestuurders onder invloed van alcohol rond, zo blijkt. 'De overgrote meerderheid van de bevolking heeft dus goed begrepen dat er gevaren zijn als je drinkt en rijdt', zegt Vias. Gemiddeld rijdt 1,9 procent van de Belgische bestuurders rond met een alcoholpromillage hoger dan de wettelijke limiet. In 2015 was dat nog 2,7 procent en in 2005 2 procent. 'We zien een dalende trend maar op lange termijn is er weinig progressie.'

Nultolerantie

Er zijn grote verschillen tussen de verschillende momenten van de week. Op weeknachten rijdt 10,7 procent van de bestuurders onder invloed, dat is drie keer zo hoog ligt als tien jaar geleden. Op weekendnachten rijdt 12,6 procent onder invloed. 'Dat is 9 keer zoveel als in Nederland.'

'Dit is zeer slecht nieuws', vindt sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke. Hij pleit voor de invoering van een nultolerantie. 'Dat biedt duidelijkheid: wie gedronken heeft, mag niet rijden. Nooit. Ook niet na één glas.'

Er zijn grote regionale verschillen. In Vlaanderen heeft 1,66 procent van de bestuurders te veel dronken tegenover 2,05 procent in Wallonië. Daar is wel een duidelijke verbetering te zien: in 2015 reed 3.9 procent van de Waalse bestuurders nog onder invloed rond.

Sensibilisering

Gemiddeld rijdt 2,8 procent van de mannen onder invloed terwijl dat bij vrouwen slechts om 0,6 procent gaat. 'Dat hogere aandeel van de mannen is extra nadelig voor de verkeersveiligheid omdat mannen vaker autorijden dan vrouwen', stelt Vias.