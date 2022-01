10.000 mensen kregen in 2021 vluchtelingenstatus

10.093 mensen kregen vorig jaar te horen dat ze minstens tijdelijk in ons land mogen wonen omdat het in hun thuisland te gevaarlijk is. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Vluchtelingencommissariaat CGVS.

Na het uitzonderlijke coronajaar 2020 met stilgevallen reisverkeer zijn de asiel- en vluchtelingencijfers in 2021 weer genormaliseerd. Vorig jaar hebben 25.971 mensen in ons land een asielverzoek ingediend om beschermd te worden als vluchtelingen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), het onafhankelijke orgaan dat oordeelt of mensen recht hebben op een verblijfsstatus in ons land.

Eerste asielaanvraag

Van die groep dienden 19.590 mensen een eerste keer een asielaanvraag in, 5.432 mensen deden een nieuwe aanvraag. Daarnaast vroegen 949 mensen een hervestiging aan. Die mensen worden in het kader van internationale afspraken rechtstreeks ingevlogen uit vluchtelingenkampen in Libanon en Turkije. Hun asielaanvraag is een formaliteit, hun vluchtelingenstatus is al op voorhand geregeld.

Achterstand in dossiers Het Vluchtelingencommissariaat (CGVS) nam in 2021 meer beslissingen dan het jaar ervoor, maar zag het aantal nog te behandelen dossiers oplopen door de verhoogde instroom. Het CGVS beschouwt 11.485 dossiers - in totaal moet het er nog 15.685 behandelen - als echte achterstand. 'Door nieuwe aanwervingen rekenen we dat we de achterstand in drie jaar kunnen wegwerken, tenzij uiteraard de verzoeken opnieuw toenemen', aldus vluchtelingencommissaris Dirk Van den Bulck. 'Met onze beslissing om voldoende personeel aan te werven proberen we België weg te krijgen uit het rijtje van landen met een zeer lange asielprocedure', reageert Sammy Mahdi.

Het aantal asielaanvragen komt daarmee weer op het niveau van 2019 (27.742). Met de 16.910 aanvragen van 2020 vergelijken, is niet eerlijk omdat het reisverkeer toen grote delen van het jaar op slot was.

De grootste groep asielzoekers zijn Afghanen. Die waren in 2021 goed voor een kwart (6.506) van alle asielaanvragen. Honderden Afghanen kwamen via een luchtbrug naar ons land bij de reddingsmissie Red Kite. Die werd opgezet na de overname van het land in augustus door de radicaal-islamitische taliban.

6.506 Afghanen De grootste groep asielzoekers zijn Afghanen. Ze waren in 2021 goed voor een kwart (6.506) van alle asielaanvragen.

Andere nationaliteiten met de meeste aanvragen zijn Syriërs (2.874), Palestijnen (1.662), Eritreëers (1.558), Somaliërs (1.116) en Irakezen (941).

Vluchtelingenstatus

10.093 mensen kregen een verblijfsstatus. De meesten kregen een officiële vluchtelingenstatus op basis van de Conventie van Genève (9.222). Daarnaast kreeg een kleine groep (871) subsidiaire bescherming. Die aparte groep krijgt verblijfsrecht omdat ze in hun thuisland vervolgd worden om wie ze individueel zijn: vanwege hun ras, religie, nationaliteit, politieke overtuiging, seksuele geaardheid of omdat ze deel uitmaken van een minderheidsgroep. Bijna 12.000 mensen kregen te horen dat ze niet mogen blijven.

De erkende vluchtelingen kwamen in hoofdzaak uit Syrië (2.271), Palestina (1.502), Eritrea (1.229) en Afghanistan (816). Daarnaast kregen 359 Afghanen subsidiaire bescherming.

Het aantal erkenningen ligt zo weer op het niveau van 2017 en 2018. Dat het hoger ligt dan in 2019 - vanwege corona laten we 2020 buiten beschouwing - heeft te maken met de Afghaanse reddingsmissie en het overnemen van bijna 1.000 mensen uit vluchtelingkampen. Door de krapte in de asielcentra is prioriteit gegeven aan mensen met een sterk dossier die sowieso veel kans op een status maakten. Zij konden dan sneller uit de asielcenta stromen om plaats te maken voor nieuwe asielzoekers, laat de woordvoerder van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) weten.

Secundaire migratie

Opmerkelijk is dat ook de trend van interne Europese migratie om redenen van asiel doorzet. Hoe langer hoe meer mensen hebben elders al een asielprocedure lopen of blijken zelfs in een ander land al een vluchtelingenstatus te hebben gekregen. Bijna een kwart van de beslissingen zijn dossiers die als niet ontvankelijk beoordeeld worden. Het gaat om mensen die nog eens een asielaanvraag indienen of dus elders al een status hebben.

De regel is dat mensen hun asielaanvraag moeten doen in het land waar ze het eerst zijn gepasseerd. Meestal komt dat neer op de plek waar ze voor het eerst biometrische sporen hebben nagelaten - waardoor hun vingerafdrukken in een databank staan.

Mahdi laat weten te werken aan een plan dat die secundaire migratiestromen aanpakt. 'Secundaire stromen zijn al veel langer een probleem. De screening aan de buitengrenzen is dan ook van absoluut belang om het asielsysteem niet verder onder druk te zetten. De asieldruk in de verschillende lidstaten van de EU moet verspreid blijven', luidt het.

Asielzoekers terugsturen die al in een ander Europees land asiel hebben aangevraagd, wordt onze grootste prioriteit. Sammy Mahdi Staatssecretaris voor Asiel en Migratie