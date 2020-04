100.000 Belgen dreigen job te verliezen door coronacrisis

Het IMF is somber over de Belgische arbeidsmarkt.

De hoogconjunctuur op de Belgische arbeidsmarkt is voorbij. De coronacrisis zal de werkloosheid dit jaar fors doen toenemen, na een sterke daling de voorbije vier jaar. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ziet de werkloosheidsgraad oplopen van gemiddeld 5,4 procent in 2019 naar 7,3 procent in 2020. Er zullen dus zowat 100.000 werklozen bijkomen, terwijl begin dit jaar een status quo werd voorspeld.

Ondernemingen vingen tot nu de daling van de activiteit op met tijdelijke werkloosheid. Maar dat is niet overal houdbaar. Het ziet ernaar uit dat veel bedrijven zullen herstructureren of zelfs failliet gaan, vooral in de zwaar getroffen sectoren. Die ondernemingen zullen noodgedwongen medewerkers ontslaan.

Van de tijdelijk werklozen vrezen zelfs twee op de vijf hun baan te verliezen. Stijn Baert Arbeidsmarkteconoom UGent

‘Het is moeilijk om de evolutie van de werkloosheid te voorspellen’, zegt Stijn Baert, arbeidsmarkteconoom aan de UGent. ‘De modellen van instellingen zoals het IMF zijn gebaseerd op normale economische omstandigheden. De arbeidsmarkt volgt de economische activiteit. Ik verwacht minder vacatures en meer ontslagen. De vooruitzichten van het IMF over de werkloosheid zijn geen grote verrassing.’

Baert merkt op dat veel Vlaamse werknemers bezorgd zijn over hun job. ‘Meer dan een op de vijf vreest zijn baan te verliezen, blijkt uit een enquête die we enkele weken geleden hebben gehouden.’ Dat is omgerekend meer dan een half miljoen werknemers. ‘Van de tijdelijk werklozen vrezen zelfs twee op de vijf hun baan te verliezen.’

Laagste peil

Behalve tijdelijk werklozen zijn volgens Baert vooral vrouwen, oudere werknemers, migranten en werknemers in de horeca en het toerisme pessimistisch over de stabiliteit van hun job. Werknemers met een hoge anciënniteit en in de sectoren financiën, gezondheid, ICT en onderhoud maken zich relatief weinig zorgen. Dat geldt ook voor wie voor de overheid werkt.Veel Belgen die hun baan zullen verliezen, dreigen langere tijd werkloos te blijven. Ondanks de voor 2021 verwachte economische heropleving ziet het IMF de werkloosheidsgraad volgend jaar slechts lichtjes terugvallen, naar 6,8 procent. Slechts een kwart van de landgenoten die dit jaar werkloos worden, zou volgend jaar een baan vinden. Net voor de coronacrisis uitbrak, was de werkloosheid gedaald naar het laagste peil in 40 jaar.

Horeca

De federale regering heeft al een pakket maatregelen genomen om de impact van de crisis op de arbeidsmarkt te verzachten. De uitkering voor tijdelijke werkloosheid is verhoogd van 65 naar 70 procent. Zowat 1, 2 miljoen werknemers zijn tijdelijk werkloos. De versnelde afbouw - de degressiviteit - van de werkloosheidsuitkeringen is opgeschort omdat het nu moeilijk is een baan te vinden.

