100 wegen naar een fiscale reset... of nergens heen

Net nu corona het debat over fiscale rechtvaardigheid weer aanzwengelt, is een langverwacht expertenrapport over de hervorming van de personenbelasting klaar. Een realistische meerwaardetaks levert daarin hooguit 1,2 miljard euro op. Een fiscale reset ligt niet voor het grijpen.

‘Elk zijn deel is niks te veel, maar ook niks te weinig.’ Conner Rousseau (sp.a) parafraseerde in zijn 1 mei-speech zijn grootmoeder om te pleiten voor een nieuw sociaal contract na de coronacrisis, met bijdrage volgens vermogen. Peter Mertens (PVDA) is concreter: een coronataks van 5 procent op vermogens boven 3 miljoen euro, goed voor 15 miljard. In het precoronatijdperk - en in Utopia - was het begrotingstekort daarmee weg.

Uitgerekend volgende week levert de Hoge Raad van Financiën zijn langverwachte rapport over de hervorming van de personenbelasting af. Dat rapport, waarvan De Tijd een bijna-afgewerkte versie kon inkijken, werd al in 2017 besteld door toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en moest een volgende regering ideeën aanreiken voor een verdere verlaging van de fiscale druk op arbeid.

De feiten zijn bekend: doordat werken al vanaf twee derde van het gemiddelde loon zwaar belast is, worden kleine verdieners niet gestimuleerd om promotie te maken en is een kluwen van uitzonderingsregimes, belastingverminderingen en allerlei vormen van vermomd loon ontstaan.

Belastingscodes

Dat vertaalde zich de jongste 35 jaar in een verviervoudiging van het aantal codes op de belastingbrief. 829 zijn er, maar 80 procent van alle Belgen vult niet meer dan 20 codes in. ‘De 20 procent hoogste lonen ontvangt 45 procent van alle belastingverminderingen’, meldt het rapport.



20% In de personenbelasting plukken de 20 procent hoogste lonen 45 procent van de verminderingen, maar ze betalen ook 63 procent van alle lasten.

Zowat 1 miljoen Belgen ontvangen voor 2,9 miljard euro lager belast loon - in de vorm van bedrijfswagens, fietsen, laptops, verzekeringen en vakantiedagen. Op die ‘voordelen van alle aard’ worden niet alleen minder sociale bijdragen geheven, ‘de waarde van het voordeel wordt ook fiscaal lager geraamd dan de reële waarde’. ‘Het risico op verdoken loon is groot’, luidt het in een verwijzing naar de 6 miljard euro aan forfaitaire onkostenvergoedingen die jaarlijks worden uitgekeerd.

Tot slot blijven er hiaten: particuliere meerwaarde op de verkoop van aandelen en onroerend goed wordt meestal niet belast, huurinkomsten worden getaxeerd op basis van het achterhaalde kadastraal inkomen (KI). ‘De roep om meer fiscale rechtvaardigheid is algemeen.’



Wie dacht dat 2,5 jaar studiewerk van tien fiscalisten, academici en overheidsexperts tot een kant-en-klaar voorstel zou leiden, komt bedrogen uit. Een meerderheid van zeven raadsleden probeerde dat, maar kreeg de rest niet mee. Het proces liep vast in politiek getouwtrek. ‘Logisch’, zegt een raadslid. ‘Wij zijn daar niet door de heilige geest gezet, maar door een partij. En een neutrale belastinghervorming bestaat niet.’



Schermvullende weergave ©Mediafin

Het conflict is leesbaar in het pijnlijkste hoofdstuk van het rapport: de niet-gevalideerde bijlagen. Het zogenaamde meerderheidsvoorstel wordt daarin eerst uitgelegd en vervolgens afgekraakt door de minderheid.

‘Ja, de 20 procent hoogste inkomens genieten 45 procent van alle verminderingen, maar ze betalen ook 63 procent van alle lasten. De voordelen van de hogere middenklasse uitsmeren over een grote groep levert iedereen heel weinig op.’

Belastingvrije som

Daardoor is de Hoge Raad het maar eens geworden over algemene aanbevelingen en een sokkel om een hervorming op te bouwen: de verhoging van de belastingvrije som tot het leefloon en de afschaffing van de bijzondere bijdrage tot de sociale zekerheid (BBSZ). Die twee maatregelen, die gemiddeld 882 euro belastingvermindering opleveren, kosten al 2,9 miljard.

In vergelijking met andere landen haalt België relatief weinig inkomsten uit consumptie. Rapport Hoge Raad van Financiën

Boven op die sokkel geeft de raad de politiek de keuze uit liefst 20 scenario’s. Zes modellen met telkens drie varianten - met een budgettaire impact van 4,6 miljard, 9,3 miljard tot 11,6 miljard - en enkele uitstapjes.

Het gaat breed: van een volledig progressief systeem - ook voor roerende inkomsten - tot een vlaktaks, waarin alle inkomsten belast worden tegen één tarief tussen 28 en 32 procent. Het ene realiseert een herverdeling van de hoogste naar de laagste lonen, het andere doet het omgekeerde.

Een dual income tax, waarin arbeid progressief en vermogen proportioneel belast worden, levert voor het gemiddelde loon de beste verbetering op. Het veralgemenen van de werkbonus, een ander model, helpt tegen de promotieval. Harde conclusies zijn niettemin moeilijk: die hangen af van modaliteiten en financiering.

Naast de 20 scenario’s krijgt de politiek een catalogus van 80 potentiële maatregelen voorgelegd om een verlaging van de loonlasten te betalen. Van het belasten van de kinderbijslag of de huwelijksquotiënt tot een meerwaardebelasting of het schrappen van het gunsttarief voor de groepsverzekering.

Een oordeel wordt niet geveld. De verdienste van het rapport is dat alle pistes becijferd zijn. De catalogus is daardoor een realitycheck.

Bij de meerwaardebelasting wordt opgemerkt dat ook minderwaarden moeten kunnen worden afgetrokken, maar niét verrekenbaar op andere inkomsten. Anders zou de staat negatieve inkomsten boeken in slechte beursjaren.

‘Om dat te compenseren is een laag tarief gerechtvaardigd, namelijk 10 procent.’ Over familiale aandelen lopen de meningen uiteen. De opbrengst is dan ook beperkt: 1,2 miljard. En die is niet gegarandeerd, luidt het. Er wordt gewezen op ‘de creativiteit van de financiële sector’.

Ook van het anders belasten van salariswagens is de becijferde opbrengst van 1,37 miljard onzeker, volgens sommige raadsleden. ‘Ze kunnen ook gewoon verdwijnen, zonder opbrengst’, aldus een lid.

In vergelijking met andere landen haalt België relatief weinig inkomsten uit consumptie. Rapport Hoge Raad van Financiën

De Hoge Raad becijferde ook wat het geeft als verhuur niet meer belast wordt volgens het KI, maar met een taks van 30 procent op de reële inkomsten, na aftrek van 40 procent kosten: 464 miljoen euro. Een sceptisch raadslid: ‘We weten allemaal dat de huurder dat zal betalen.’

Een gelijkaardig probleem duikt op bij een verhoging van de btw met 1 procent, wat 2 miljard kan opbrengen: door de automatische loonindexering zou het arbeid weer duurder maken. Volgens het rapport is het juridisch mogelijk de verhoging te neutraliseren in de index, maar politiek is dat dynamiet.

Nochtans valt in de consumptie zeker iets te zoeken. Het rapport stipt aan dat België belastingkampioen is op vlak van arbeid én kapitaal, maar niet op consumptie en vervuiling. Een binnenkopper is dan een vliegtaks. Dat kerosine en vliegtickets vandaag niet belast zijn, noemt de Raad ‘niet te verantwoorden’.

Volgens een studie van de universiteit van Delft kan een Europese vliegtaks België 800 miljoen opleveren. Belangrijke kanttekening: dat doet de werkgelegenheid in de luchtvaart dalen. En de sector staat al op kapseizen. ‘Als één lidstaat of het Verenigd Koninkrijk niet meedoet, heb je het al vlaggen. Dan worden alle tickets voortaan in Londen verkocht’, merkt een raadslid op.