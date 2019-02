'11.000 deelnemers op klimaatmars in Brussel'

De mars voor een betere toekomst en een beter klimaat in Brussel heeft donderdag 11.000 deelnemers op de been gebracht. Dat meldt de politie van Brussel. Voor de zesde donderdag op rij verzamelen de klimaatspijbelaars om hun stem te laten horen en voor de vijfde keer gebeurt dat in Brussel. De studenten voegden zich vandaag bij de scholieren. In de uitgestrekte massa sieren opnieuw heel wat borden met originele slogans de lucht.

Het valt op dat de talen op de vele spandoeken zich ook uitbreiden, want naast Nederlandse, Franse en Engelse slogans duiken er ook Duitse slogans op. 'Hop met de geit, waar is mijn beleid?', 'straks verbrand ik mijn reet op deze planeet', 'don't be selfish, save the shellfish', 'red onze bossen, dan zullen wij niet brossen', 'may the forest be with you' of in thema van valentijn: 'ik heb vandaag een date met mijn toekomst', zijn enkele van de vele slogans. De mars van de klimaatjongeren vertrok om 11 uur aan Brussel-Noord en trekt door het centrum van de hoofdstad om te eindigen aan Brussel-Zuid.