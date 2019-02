134 gemeenten nog altijd niet aangesloten bij BE-Alert

Na twee jaar zijn 134 gemeenten in ons land - bijna één op de vier - nog altijd niet aangesloten bij BE-Alert. Dat is het systeem om bij noodsituaties inwoners te waarschuwen.

Al sinds februari 2017 kunnen de Belgische gemeenten zich inschrijven op het platform BE-Alert. Via dat systeem kunnen burgers een sms, mail of spraakbericht krijgen als zich een brand, ontploffingsgevaar, aanslag, giftige wolk, stroompanne, dijkbreuk of een andere noodsituatie voordoet in hun buurt. Het systeem is operationeel sinds juni 2017 en al 495.000 burgers hebben zich erop ingeschreven.

Maar van de 581 gemeenten in ons land zijn er nog altijd 134 niet aangesloten bij BE-Alert. Dat blijkt uit cijfers die minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) bezorgde aan N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote.

45 Sinds juni 2017 is het BE-Alert-systeem al 45 keer gebruikt om de bevolking te waarschuwen voor (dreigende) noodsituaties.

Alleen in Limburg zijn alle gemeenten - al sinds oktober vorig jaar - aangesloten. Bij de laatste telling op 15 december moesten in de andere provincies nog gemeenten de stap zetten. In Oost-Vlaanderen ging het over twee gemeenten en in Antwerpen over drie. In West-Vlaanderen laten nog negen gemeenten op zich wachten en in Vlaams-Brabant 15. Ook drie van de 19 Brusselse gemeenten waren nog niet aangesloten. De grootste blinde vlek zit in Wallonië. In de provincies Namen, Henegouwen en Luik doet nog maar de helft van de gemeenten mee.

Degroote roept alle gemeenten op zich aan te sluiten. Want sinds de lancering in juni 2017 is BE-Alert al 45 keer gebruikt om de bevolking te alarmeren voor (dreigende) noodsituaties. Dagelijks gebruiken gemeenten en politiezones het systeem ook voor andere preventieve berichten. Ook alle 112-noodcentrales zijn aangesloten bij BE-Alert.

Minder sirenes

BE-Alert is ook belangrijk omdat sinds december vorig jaar geen enkele sirene in seveso-risicozones, waar bedrijven gevestigd zijn die met gevaarlijke stoffen werken, nog wordt aangestuurd of onderhouden. Die sirenes waren allesbehalve efficiënt als waarschuwingssignaal, omdat niet iedereen ze hoorde en het lang niet duidelijk was wat juist van mensen verwacht werd.

Sommige burgemeesters vertikken het zich in te schrijven omdat ze onvoldoende risico’s zien in hun gemeente of de kostprijs te hoog vinden. De jaarlijkse kostprijs bedroeg tot voor kort maar 1.100 euro, exclusief btw. De gemeenten moeten niet zelf een openbare aanbestedingsprocedure doorlopen. Al in 2015 heeft het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken dat geregeld en is er met de leverancier een contract gesloten tot september 2022.

Gratis omkadering

De gemeenten die zich aansluiten, krijgen ook gratis de nodige omkadering, met theoretische en praktische opleidingen, een helpdesk, enzovoort. En elke gemeente krijgt 1.000 gratis sms- of spraakberichten.

Samen met de Nederlandse evenknie NL-Alert dient BE-Alert als voorbeeld voor andere Europese landen.

De federale regering heeft 7 miljoen euro geïnvesteerd in BE-Alert. Als alles vlot verloopt, kunnen tienduizenden mensen in een mum van tijd gewaarschuwd worden. Er kunnen tegelijk 600 oproepen worden verstuurd. Per seconde kunnen 100 sms’en en 10.000 mails worden verzonden. Gemeenten worden ook aangemoedigd het systeem geregeld te testen.

In juli is het systeem - een jaar na de lancering - door 145 gemeenten op grote schaal getest. Toen zijn 6.500 gesproken berichten, zo’n 108.000 mails en meer dan 200.000 sms’en verstuurd.