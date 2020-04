150 nieuwe overlijdens door corona in Belgische rusthuizen, 80 in Vlaanderen

Er sterven nu meer mensen aan het coronavirus in de Belgische rusthuizen dan in de ziekenhuizen.

Er zijn de afgelopen 24 uur 268 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gerapporteerd. Daarmee neemt het sterftecijfer een forse duik tegenover de voorbije dagen en de 327 van gisteren. Het is opletten geblazen met die daling, want er kan sprake zijn van een weekendeffect in de rapportering.

De overheidsdienst Volksgezondheid plaatst zelf een kanttekening bij het cijfer in zijn dagelijkse statistische update. 'Dit aantal sterfgevallen komt niet overeen met het aantal nieuwe sterfgevallen dat de dag ervoor plaatsvond, omdat de gegevensverzameling in het midden van dag wordt afgesloten. Bovendien kan er een vertraging van enkele dagen zijn tussen het overlijden en het moment waarop de arts de autoriteiten op de hoogte brengt.'

Het gaat dus om provisoire cijfers die nog geconsolideerd moeten worden. Volksgezondheid meldt dat de 268 nieuwe sterfgevallen het totaal nu op 3.600 brengen. Maar het verschil tussen het jongste cijfer en dat van zaterdag (3.346) is 254. De overheid is nog altijd bezig met het finetunen van de rapportering vanuit het terrein naar de centrale diensten.

Achterstand

De statistieken zijn tot nu drie keer aangepast met cijfers die in uitgesteld relais kwamen vanuit de rusthuizen. Dit weekend is duidelijk geworden dat ook uit Brussel nog een aantal statistieken achterstand hebben opgelopen. Volksgezondheid telt 217 doden in de Brusselse rusthuizen. Dat cijfer was 24 uur geleden officieel 196, terwijl het Brusselse bestuur uitging van 448 doden. Die minstens 250 overlijdens moeten dus straks nog bij het officiële totaal worden bijgeteld.

De cijfers tonen nog eens dat de rusthuizen de nieuwe battle ground tegen corona zijn. Meer dan de helft van de nieuwe overlijdens, 150 op 268, zijn doorgegeven uit de rusthuizen. 114 stierven in het ziekenhuis, één iemand thuis, één iemand in een andere instelling en van twee is het onbekend.

In totaal overleden nu officieel 1.492 mensen in de woon-zorgcentra, tegenover 1.954 in de ziekenhuizen. 18 mensen overleden thuis, 19 in een andere instelling en van 117 wordt de plek van overlijden niet opgegeven.

Voor de duidelijkheid: de overlijdens in de ziekenhuizen zijn allemaal bevestigde gevallen van covid-19, de longziekte die het coronavirus veroorzaakt. In de rusthuizen gaat het ook om veel doden die nooit getest zijn, maar over wie een erg sterk vermoeden bestaat dat ze overleden door het coronavirus.

Verhouding

Opvallend: in Vlaanderen is de verhouding tussen overlijdens in ziekenhuis (878) versus rusthuis (848) bijna fifty fifty. In de laatste 24 uur is het zelfs 60-40: 80 in het rusthuis en 53 in het ziekenhuis. In Brussel en Wallonië stierven bijna zes op de tien mensen in het ziekenhuis, al toont de laatste 24 uur ook een kentering op dat vlak. Ook in Wallonië en Brussel wordt de helft van de overlijdens nu ook gemeld in woon-zorgcentra.

De overheid probeert de coronacrisis in de woon-zorgcentra te tackelen. Eén element daarin is het fors opdrijven van het aantal tests bij personeel en bewoners, om het virus beter in kaart te hebben en te isoleren.

Minister Philippe De Backer (Open VLD), de materiaalmeester voor all things corona van de federale regering, liet zaterdag weten dat vrijdag 5.500 tests zijn afgenomen, tot een totaal van ruim 102.000. Hij kan en wil naar 10.000, maar er is discussie met en onder wetenschappelijke experts over de exact te volgen strategie. Daarbovenop zijn 20.000 tests afgenomen in de rusthuizen, waarvan de analyse bezig is in de labs.

Duizenden tests

Die duizenden tests doen in de cijfers van volksgezondheid een minder geruststellende statistiek oplichten. Er zijn in de laatste 24 uur opnieuw 1.629 besmettingen vastgesteld.

Ruim een week zit de gemiddelde stijging van het aantal besmettingen rond 6 à 8 procent, goed voor een verdubbeling van het aantal besmettingen om de elf dagen. Dat cijfer komt samen met berichten vanuit politie en autoriteiten dat burgers zich minder beginnen te houden aan het verbod op samenscholing en niet-essentiële verplaatsingen en de plicht 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

'Het virus is nog altijd in circulatie. We mogen nu niet lossen, anders krijgen we dat straks terug', gaf de Belgische anticoronatsaar Steven Van Gucht duiding bij vtm nieuws.

Het crisiscentrum, de Belgische cockpit van de strijd tegen het coronaviris, meldde zaterdag dat het in zijn monitoring van de signalen via de gsm-masten ook opnieuw meer activiteit ziet. Artsen waarschuwen dat de teugels echt niet gevierd kunnen worden, of in een mum van tijd een nieuwe golf volgt.

In de ziekenhuizen is het stabiliteit troef. Het aantal nieuwe opnames (392) is in vijf dagen niet zo laag geweest, net als het aantal patiënten op intensieve zorg (1.223) in negen dagen. In het ziekenhuis liggen nu 5.353 mensen, bijna 300 minder dan 24 uur daarvoor, ook omdat bijna 500 mensen uit het ziekenhuis ontslagen zijn.