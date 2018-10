16-jarigen mogen enkel wijn of bier drinken

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) legt een duidelijke leeftijdsgrens vast voor de verkoop van alcohol aan minderjarigen. Voor jongeren tussen zestien en achttien jaar is enkel bier, wijn of schuimwijn toegelaten.

Winkels en horecazaken weten niet altijd goed welke alcoholische dranken aan jongeren tussen de zestien en de achttien jaar mogen worden verkocht. Bovendien zijn er in de loop der jaren heel wat nieuwe producten op de markt gekomen, zoals alcoholpops of bier met tequila.

Minister De Block trekt nu een duidelijke lijn. 'Wie 16 of 17 is, mag een pint of een glas wijn bestellen.' Voor alle duidelijkheid: bieren met (een aroma van) sterkedrank zijn verboden, net als voorgemengde dranken op basis van wijn.

Een totaalverbod op alcohol voor minderjarigen vindt De Block geen goed idee. Alcoholmisbruik komt ook voor in landen waar de leeftijdsgrens op 18 of 21 jaar staat, zegt ze. 'We moeten jongeren uitleggen wat de risico's van alcohol zijn. De ouders vervullen daarbij een belangrijke rol, ook meer algemeen bij de keuze voor gezonde drank en voeding. Maak van bier of wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker', zegt De Block.