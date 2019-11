170.000 Belgen kloppen aan bij voedselbank

De Belgische Federatie van Voedselbanken helpt een recordaantal behoeftige mensen aan eten. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal Belgen die minstens een keer per maand kwamen aankloppen van 160.000 naar 170.000.

Jaar na jaar stijgt het aantal mensen die minimaal een keer per maand aankloppen bij een voedselbank. In 2014 zagen 130.030 Belgen zich daartoe genoodzaakt, vorig jaar waren dat er al 159.081 (+22%). Elke begunstigde kreeg toen op jaarbasis 96,5 kilogram voedsel, het equivalent van 193 maaltijden. Ook dit jaar zet de toename zich verder: van zowat 160.000 behoeftige landgenoten in januari tot circa 170.000 in juni (+6%).

96,5 Voedsel Wie een beroep doet op een voedselbank, krijgt op jaarbasis gemiddeld 96,5 kilo voedsel.

'We zien vooral een stijging in de regio's rond Antwerpen en Luik', zegt Jozef Mottar, de gedelegeerd bestuurder van de Federatie van Voedselbanken. 'We veronderstellen dat meer mensen daar hun schaamte overwinnen. Buiten de steden is er meer sociale controle en daardoor wellicht ook meer schroom om voedsel af te halen bij een van de aangesloten verenigingen.'

Armoede

Decenniumdoelen, een platform van armoedeorganisaties, vakbonden en ziekenfondsen, luidde gisteren nog de alarmklok. Zowel het Vlaamse als het federale beleid schiet tekort, klinkt het. Volgens de jaarlijkse Armoedebarometer van Decenniumdoelen komt 16,4 procent van de Belgen niet rond. In Vlaanderen gaat het om 10,4 procent, wat neerkomt op zo'n 680.000 mensen.