2019 dreigt verloren jaar te worden voor begroting

Tegen 21 juli wil premier Charles Michel (MR) een akkoord op zak hebben over de begroting van 2019. De kans is evenwel groot dat het opnieuw een knip- en plakbegroting wordt zonder al te veel maatregelen.

Het ziet er naar uit dat de premier op de nationale feestdag zal uitpakken met een arbeidsdeal, een pact om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. De begroting zal minder in de schijnwerpers staan, want daar zijn niet veel prijzen mee te winnen. Om ze op koers te houden, moet fors worden bespaard. En daar is in de regering nog maar weinig animo voor. Na vier jaar regeren is het stilaan op. De kans is klein dat de regering-Michel drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen en minder dan een jaar voor de nationale verkiezingen nog een akkoord bereikt over grote budgettaire ingrepen.

Volgens nieuwe ramingen van het Planbureau bedraagt het structurele begrotingstekort - dat geen rekening houdt met de impact van de conjunctuur en eenmalige maatregelen - 1,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of zo’n 7,5 miljard euro. Opdat de regering haar eigen doelstelling - een structureel tekort van 0,6 procent van het bbp in 2019 - zou halen moet er dus in principe zo’n 4,6 miljard euro worden bespaard.

Voorafbetalingen

Eind volgende week wordt het rapport van het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de begroting opvolgt, verwacht. Maar de kans is klein dat dat rapport sterk zal afwijken van de ramingen van het Planbureau. Het valt evenwel niet uit te sluiten dat er vanuit de regering druk wordt uitgeoefend om de inspanning iets te milderen. Dat kan door de voorafbetalingen van bedrijven voldoende hoog in te schatten. Die voorafbetalingen zitten in de lift, omdat de regering de boetes heeft opgetrokken voor wie zijn belastingen niet vooraf betaalt.

Maar dat is deels een eenmalige ingreep. Door dat als een structurele maatregel te beschouwen, kan al snel zo’n miljard van de inspanning worden weggetoverd. Maar dan nog moet nog minstens 3 miljard euro worden gezocht om de begroting op koers te houden.

De kans is reëel dat de regering het rapport van het monitoringcomité zal bijsturen, iets wat ze doorgaans doet, zodat nog maar een beperkte inspanning overblijft. Het resterende gat zal ongetwijfeld worden gevuld met een reeks maatregelen uit de arbeidsdeal.

Ontnuchtering

De ontnuchtering zal evenwel volgen in de lente van volgend jaar. Dan velt de Europese Commissie haar oordeel over de Belgische begroting. Ze zal niet anders kunnen dan vaststellen dat het begrotingstekort in 2018 groter is geworden en dat het in 2019 nog dreigt toe te nemen. In 2017 slaagde de regering-Michel erin het tekort terug te dringen tot 1 procent, maar dit en volgend jaar loopt dat tekort weer op volgens de voorspellingen van het Planbureau.

Dat slechte Europese begrotingsrapport dreigt dus net voor de verkiezingen in de bus te vallen. Maar de regering verkiest dat boven het verwijt van de bevolking dat ze opnieuw in haar zakken heeft gezeten.

Het gevolg is dat 2019 opnieuw een verloren begrotingsjaar dreigt te worden. De kans is klein dat de regering in de zomer grondig ingrijpt en in de lente van volgend jaar zal dat bij de begrotingscontrole evenmin gebeuren. Het zal wachten zijn op de installatie van de nieuwe regering - ergens in het najaar van 2019 als de formatie relatief snel gaat - vooraleer de begroting opnieuw wordt aangepakt.