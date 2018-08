219.000 nieuwe jobs sinds start regering-Michel

Sinds de regering-Michel aan de macht is, heeft ze voor het eerst de kaap van 200.000 nieuwe banen gerond.

In het tweede kwartaal van 2018 telde ons land 4,78 miljoen banen, wat betekent dat er sinds het aantreden van de regering-Michel in oktober 2014 219.000 banen zijn bijgekomen. Dat berekende De Tijd op basis van cijfers van de Nationale Bank. Het is voor het eerst deze legislatuur dat de grens van de 200.000 wordt overschreden.

Het overgrote deel van die banen, iets minder dan 153.000, werd door bedrijven in de privésector gecreëerd. De overige 66.000 zijn banen bij de overheid of jobs die grotendeels met overheidsgeld worden betaald. Het grootste deel van de gesubsidieerde jobs, zo'n 45.000 arbeidsplaatsen, kwamen er bij in de gezondheidszorg.

Economische conjunctuur

De jobcreatie is grotendeels afhankelijk van de internationale conjunctuur: draait de economie goed, zoals dat vandaag het geval is, dan komen er banen bij. Al stellen de meerderheidspartijen, die van 'jobs, jobs, jobs' hun mantra hebben gemaakt, dat ook het regeringsbeleid een invloed heeft gehad. Door de taxshift betalen bedrijven minder lasten op de lonen, waardoor arbeid iets goedkoper is geworden in ons land.

Een belangrijke nuance, waar de oppositiepartijen steevast op wijzen, is dat er in ons land minder snel jobs bijkomen dan in de meeste andere Europese landen. Zo kwamen er in het eerste semester van dit jaar in slechts vier andere Europese landen minder banen bij tegenover dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Daarenboven is in ons land nog altijd minder dan zeven op de tien 20- tot 64-jarigen aan de slag, terwijl dat er bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland acht op de tien zijn.