45 Belgen in Afghanistan

De militaire en diplomatieke aanwezigheid was al langer afgelopen. De laatste Belgische militairen waren in juni al terug gekeerd naar België, wat het einde betekende voor de langste buitenlandse missie die het Belgische leger ooit ondernam.

Buitenlandse Zaken beheert contacten met Belgen in Afghanistan via de ambassade in het Pakistaanse Islamabad. De Belgische burgers die nog in Afghanistan zijn, moeten met die ambassade contact opnemen.