54 Belgen in Noord-Syrische gevangenissen voor IS-strijders

In de gevangenissen voor IS-strijders in het noorden van Syrië zitten 54 Belgen vast, samen met 69 kinderen. Dat blijkt uit een raming van het Egmontinstituut voor Internationale Betrekkingen.

Hoeveel Belgische en Europese IS-strijders zitten met hun familie in Syrische gevangenissen vast, waaruit ze in de chaos van de Turkse invasie in Syrië misschien kunnen ontsnappen? De academici Rik Coolsaet en Thomas Renard maakten voor het Egmontinstituut nog eens de telling.

Ze baseren zich daarvoor op mediarapporten, die werden afgetoetst bij veiligheidsdiensten, legt Renard uit. De cijfers slaan op de situatie voor Turkse troepen het noorden van Syrië binnenvielen.

430 Europeanen in Noord-Syrië

De Koerden in Noord-Syrië hebben regelmatig laten vallen dat ze 12.000 vermoedelijke strijders van de terreurorganisatie IS vasthielden in hun gevangenissen, onder wie zo'n 800 Europeanen. Maar die informatie was altijd gefragmenteerd en soms tegenstrijdig, merken Coolsaet en Renard op. Volgens hun berekeningen zitten in Noord-Syrië minstens 430 mensen met de Europese nationaliteit vast in gevangenissen, samen met 700 Europese kinderen.

Sommige van die gevangenissen liggen in de zone waar wordt gevochten. Andere liggen iets zuidelijker.

In die Noord-Syrische gevangenissen zitten volgens de Egmont-onderzoekers 20 mannen met de Belgische nationaliteit vast, net als 34 vrouwen en 69 kinderen. In Irak zitten drie Belgen in de gevangenis.

Persona non grata

Coolsaet en Renard merken op dat de IS-strijders sinds de terreuraanslagen in Europa in 2015 en 2016 persona non grata zijn geworden in Europa. Regeringen wilden dat ze vooral in het Midden-Oosten blijven. Die weigerachtigheid om hen te repatriëren naar België eist nu zijn tol, schrijven ze.

'In de huidige chaos is het onmogelijk te voorspellen wat zal gebeuren met de Koerdische kampen en gevangenissen en hun bewoners. (...) Het is niet overdreven om te verwachten dat sommige IS-strijders en hun kinderen van de radar zullen verdwijnen.'

Ze pleiten er daarom voor om zo snel mogelijk de kinderen te repatriëren waar dat nog kan, waarbij dat ook voor de volwassenen zou moeten worden overwogen. 'Vanuit veiligheidsoogpunt is de organisatie van een gecontroleerde repatriëring van Europese onderdanen de minst slechte optie', schrijven ze.

