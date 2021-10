5G-veiling ten vroegste in juni 2022

In het tweede kwartaal van volgend jaar worden de rechten voor het 5G-spectrum geveild. Over de verdeling van de opbrengsten is nog geen akkoord bereikt. Ook over de eventuele komst van een vierde telecomspeler op de markt is het laatste woord nog niet gezegd.

De federale ministerraad heeft donderdag de weg vrijgemaakt voor de veiling van de 5G-rechten in ons land. Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) zal samen met de telecomwaakhond BIPT de veiling van de 5G-rechten voorbereiden en organiseren, wellicht aan het eind van het tweede kwartaal van 2022.

De bestaande netwerkoperatoren zullen een deel van hun investeringen in de 5G-netwerkinfrastructuur doorrekenen aan de consument. Testaankoop

Over de verdeling van de opbrengsten van de veiling hebben de federale regering en de deelstaten nog geen akkoord bereikt. De verdeelsleutel moet rond zijn tegen maart, als de operatoren hun offertes moeten indienen. Maar ook als er geen akkoord is, kan worden geveild. De opbrengsten worden dan gestort op een neutrale rekening. Zo werd ook de opbrengst van de veiling van 4G in 2013 pas dit jaar uitbetaald, na een akkoord in 2018.

Die veiling is verbonden met de eventuele komst van een vierde speler, naast Proximus, Orange en Telenet/BASE. Open VLD is voorstander van een bijkomende operator, omdat dat 'een unieke kans biedt om een nieuwe concurrent toe te laten en de prijzen te laten zakken', maar de gevestigde operatoren zien een vierde speler niet zitten. Ze waarschuwen dat dat investeringen zou remmen en tot banenverlies kan leiden.

Citymesh

De Sutter heeft het deel van het spectrum voor een eventuele nieuwe speler in de nieuwe teksten beperkt en wil de veiling 'modulair' aanpakken. Ze lijkt zo in de kaart te spelen van het Belgische Citymesh, voorlopig het enige bedrijf dat al de ambitie om de vierde speler te zijn uitte. Voor dat bedrijf is de beslissing om het spectrum modulair - in stukjes - te veilen wellicht een voordeel, erkent CEO Mitch De Geest.

Citymesh mikt in de eerste plaats op bedrijfsklanten. Het is nu al de facto een vierde speler, want het installeert private netwerken op bedrijfssites. Met extra spectrum wil het zijn aanbod uitbreiden. Als er geen bedrijf opduikt dat het hele pakket wil aankopen om voluit te gaan - daarover is er nog geen duidelijkheid - kan Citymesh zich beperken tot delen van het aangeboden spectrum.