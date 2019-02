'7.500 deelnemers op klimaatmars met Greta Thunberg'

Het is al de zesde keer op zeven protestmarsen dat de klimaatspijbelaars van Youth for Climate door Brussel trekken. De Koning Albert II-laan aan het Brusselse Noordstation is alweer goed gevuld en de jongeren zetten zich in gang op de Kruidtuinlaan.

De jongeren zijn opnieuw enorm enthousiast. Slogans als 'On est plus chaud que le climat', 'What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!' en 'Luister naar ons signaal: België koolstofneutraal' weerklinken luid.