70 procent minder nieuwe asielaanvragen

Van april tot en met juni hebben 46.500 asielzoekers voor het eerst een aanvraag voor bescherming ingediend in een Europese lidstaat. Dat is 68 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het gaat om veruit het laagste aantal sinds 2014, toen een kleine 100.000 vluchtelingen asiel aanvroegen in het eerste trimester. De felle terugval van het aantal asielaanvragen is te wijten aan de coronamaatregelen in Europese lidstaten. Bijna alle grenzen gingen dicht, waardoor vluchtelingen moeilijk Europa of een nieuwe lidstaat binnen raakten.

In België waren er 715 nieuwe aanvragen tussen april en juni. Dat is 1,5 procent van het Europese totaal. Een vijfde was afkomstig van Afghanen, gevolgd door Syriërs en Congolezen. België telde minder aanvragen tegenover het bevolkingsaantal dan het Europees gemiddelde. In ons land waren er 62 nieuwe aanvragen per miljoen inwoners, tegenover 104 per miljoen inwoners over alle lidstaten heen. De meeste aanvragen werden geregistreerd in Duitsland, Frankrijk en Spanje. Die landen kregen twee derde van de Europese aanvragen op hun bord.