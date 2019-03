71.000 langdurig zieken extra

Dat is in de eerste helft van 2018 echter niet meer het geval, blijkt uit de Riziv-cijfers. In 2016 kwamen er per maand 1.580 langdurig zieken bij. In 2017 daalde dat inderdaad tot 1.1.40 extra zieken per maand, maar in de eerste helft van 2018 schoot het omhoog tot 1.700 mensen per maand extra.