'75 procent kans dat Vivaldi er komt'

Een zelfverzekerde CD&V-voorzitter Joachim Coens zet in 'Terzake' de deur voor een federale regering zonder de N-VA wagenwijd open. De liberalen, die paars-geel begroeven, ruiken de zege. ’De kans dat Vivaldi er tegen 17 september komt, is 75 procent.’

‘Avanti’ ofwel vooruit met dit land. Dat is wat CD&V wil, zo maakte voorzitter Joachim Coens duidelijk in een tv-interview dat als een zeer belangrijke koerswijziging gezien kan worden. Sinds Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert het steven enkele weken geleden op een federale coalitie van socialisten, liberalen, groenen en CD&V zette, hebben de christendemocraten nog nooit zo expliciet gezegd dat ze ‘open for business’ zijn.

Want leek het zondag nog een veelbetekenend signaal dat Coens kwam opdagen voor een eerste plenaire vergadering met de zeven betrokken partijen van de zogenaamde Vivaldi-coalitie, dan sloeg een dag later de twijfel al weer toe bij CD&V. En dus ook over de slaagkansen van Vivaldi. In zijn eigen partij kreeg Coens maandag de wind van voren. ‘Hij speelt met vuur’, klonk het over zijn deelname aan die vergadering. Onder andere zwaargewichten als Vlaams minister Hilde Crevits en federaal vicepremier Koen Geens en de Vlaamse CD&V-fractie plaatsten nog eens grote reserves bij een keuze die de relatie met de N-VA in de Vlaamse regering helemaal kan verzieken.

Spanning te snijden

Sindsdien is de spanning te snijden bij CD&V. Dat Coens in analyses in de kranten weer wordt neergezet als de weifelende leider van een partij in existentiële twijfel, die alleen maar kan verliezen - zowel in een regering zonder de N-VA als in de oppositie naast de N-VA - komt hard aan. Net als een snoeihard opiniestuk van gewezen CD&V-senator Els Schelfhout, waarin CD&V werd neergezet als het bange schoothondje van de N-VA.

Woensdagmiddag besliste Coens daarop om knopen door te hakken. Terwijl zijn woordvoerster communiceerde dat hij alleen maar in 'Terzake' zou verschijnen om op Schelfhout te reageren en niet om uitspraken over de regeringsvorming te doen, werden de Twitter-visuals al klaargemaakt op het partijhoofdkwartier. Op die pancartes: de argumenten die Coens 's avonds in 'Terzake' zou geven om de onderhandelingen met de paars-groene partijen een kans te geven. Ook Crevits werd volgens bronnen ingelicht over het duidelijke signaal dat hij zou geven. Maar veel andere CD&V-mandatarissen waren niet op de hoogte.

Coens klonk voor zijn doen heel zelfverzekerd. ‘CD&V is niet bang om te regeren en niet om in de oppositie te gaan.’ Explicieter dan ooit maakte hij duidelijk dat hij niet meer vasthoudt aan de eis van een meerderheid in de Nederlandstalige taalgroep in de Kamer en dat de N-VA dus kan worden gelost. ‘Na anderhalf jaar willen de mensen vooruit. Avanti.’

Synthese

'We hebben alles geprobeerd om een Vlaamse meerderheid te hebben', zei de West-Vlaming. Hij ziet ook een duidelijke plaats voor CD&V in een coalitie met paars-groen. ‘Wij willen de synthese maken tussen het economische, het sociale en het ethisch-duurzame.’ En hij ontwaart een kans op slagen: ‘Het vertrouwen tussen de partijen groeit.'

Maar de paars-groene partijen krijgen het niet cadeau. Ze zullen de breekpunten van CD&V moeten inwilligen: er kan geen sprake zijn van de uitbreiding van de abortustermijn, het federale beleid mag niet haaks staan op dat van de deelstaten en er moeten communautaire stappen vooruit worden gezet. Maar vooral: Coens wil gerespecteerd worden. Veel CD&V’ers huiveren namelijk voor het beeld dat zij paars-groen - dat lang geleden zo hard werd bestreden - nu weer tot leven wekken.

Coens wil daarom af van de term Vivaldi-coalitie. Die werd nochtans bedacht toen hijzelf en Georges-Louis Bouchez (MR) informateurs waren. Hij wil dat er gesproken wordt van een klassieke tripartite van socialisten, liberalen en christendemocraten plus de groenen. 'Zeg niet Vivaldi, maar avanti.' Bij de andere partijen wordt dat wat lacherig onthaald. ‘Zo heette het partijblad van de Italiaanse dictator Benito Mussolini.'

Leterme

Of die andere branding betekent dat CD&V ook het premierschap opeist en alleen aan tafel komt als ook zusterpartij cdH mag meedoen, zei Coens niet letterlijk. Maar in de wandelgangen valt te horen dat de Zestien op het verlanglijstje staat. Eerder zei ook oud-premier Yves Leterme dat CD&V daarvoor moet gaan. Of Coens daarvoor aan Geens denkt, is een andere kwestie. Tussen de twee botst het al eens.

De N-VA ziet de bui al hangen. ‘Vivaldi is geboren.' Ook bij de liberalen gaat men daar nu van uit. '75 procent kans dat dit project lukt. Een regeerakkoord tegen 17 september (wanneer de regering-Wilmès in principe het vertrouwen verliest, red.) moet zelfs kunnen.’