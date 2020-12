77.000 minder aanwervingen tijdens eerste coronagolf

De federale regering slaagde er in de eerste coronagolf in om door het systeem van tijdelijke werkloosheid het netto jobverlies te beperken tot 32.000. Bedrijven namen wel opvallend minder mensen aan: 77.000 minder dan gewoonlijk.

Ondanks de bescherming van tijdelijke werkloosheid gingen er in de eerste coronagolf in ons land 32.000 jobs verloren. Dat is meer dan tijdens de financiële crisis. En de grote schok komt wellicht nog.

Dat blijkt uit de Dynam-studie die HIVA, het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (KU Leuven), dinsdag publiceert. De studie bekijkt de bewegingen op de arbeidsmarkt tussen eind juni 2019 en eind juni 2020, en becijfert voor het eerst de volledige in- en uitstroom op de arbeidsmarkt tijdens de eerste coronagolf.

Een eerste vaststelling is dat de overheid er via tijdelijke werkloosheid wel degelijk in slaagde de arbeidsmarkt deels te bevriezen. In de twaalf maanden die werden onderzocht, verlieten 703.000 Belgen hun job. Dat zijn er nauwelijks meer dan de 697.000 een jaar eerder. ‘We zien inderdaad dat er weinig te merken is van ontslagen en herstructureringen, maar wel dat er veel minder aanwervingen zijn’, zegt professor Ludo Struyven, arbeidsmarktexpert en een van de auteurs van de studie.

Flexibel contract

Het jobbehoud is opvallend en te danken aan het systeem van tijdelijke werkloosheid. De Dynam-studie toont evenwel aan dat het veel moeilijker was een nieuwe job te vinden. Dat is een belangrijk nieuw inzicht. Tussen juni 2019 en juni 2020 namen bedrijven en overheden 672.000 mensen aan. Dat zijn er 77.000 minder dan een jaar eerder. Toen ging het om 749.000 mensen.

‘Dat heeft vooral te maken met tijdelijke en onregelmatige contracten die niet meer vernieuwd worden’, zegt Tim Goesaert, arbeidseconoom en medeauteur. Heel vaak sneden bedrijven in de kosten door die opdrachten niet te verlengen. Dat raakt vooral jongere en oudere mensen, die veel vaker aan de slag zijn met een flexibel contract. Mensen met een voltijds of deeltijds contract veranderden daarentegen minder van job tussen de zomer van 2019 en die van 2020.

77.000 aanwervingen minder Tussen juni 2019 en juni 2020 namen bedrijven en overheden 672.000 mensen aan. Dat zijn er 77.000 minder dan een jaar eerder.

Het zijn vooral de sectoren die veel gebruikmaken van flexibele contracten waar het netto jobverlies groot is. ‘Denk maar aan de uitzendsector of de vele flexi-jobs in de horeca. Het is typisch voor een crisis dat je eerst beweging ziet in de flexibele sectoren. We zien dat daar heel veel aanwervingen niet zijn gebeurd. In de uitzendsector stoppen mensen na verloop van tijd, maar ze worden door de crisis niet meer vervangen’, zegt Goesaert. In de horeca, die in het voorjaar twee maanden gesloten was, gaat het om een netto verlies van 15.000 banen. Voor de uitzendsector oogt de balans nog minder fraai: ruim 20.000 jobs verdwenen.

Daarnaast kregen ook de retail, de financiële sector en de industrie klappen. Binnen de industrie is het jobverlies groot in de metaalbewerking, de machinebouw en de autoassemblage. Bedrijven stellen investeringen uit en gezinnen doen weinig grote uitgaven - zoals de aankoop van een auto - in tijden waarin ze hun inkomen dreigen te verliezen. Essentiële bedrijven - zoals die uit de voeding- en de farmaceutische sector - hielden daarentegen wel stand en bleven aanwerven.

Jobdestructie vs. jobcreatie

De onderzoekers deden ook een tweede oefening. Uit de grote bewegingen op de arbeidsmarkt filterden ze de vervangingscontracten - waarbij de ene werknemer de job van een andere overneemt - weg. Wat dan overblijft, zijn de jobs die voor het eerst worden gecreëerd en de jobs die verdwijnen.

De afbouw van de tijdelijke werkloosheid moet geleidelijk gebeuren, want anders dreigen alsnog veel ontslagen. Ludo Struyven Arbeidsmarktexpert

Ondanks de onzekerheid creëerden bedrijven tussen 2019 en 2020 nog 192.000 nieuwe banen. Ze schrapten er evenwel 224.000 oude en dat is grootste jobvernietiging sinds de start van de Dynam-metingen in 2005. De Belgische jobmotor, die jarenlang het aantal banen netto alleen maar deed aangroeien, ging door corona in de achteruitversnelling: netto verdwenen 32.000 jobs.

Afbouw tijdelijke werkloosheid

Vermoed wordt dat de schok nog altijd bezig is en nog erger wordt. De arbeidsmarkt reageert immers altijd wat trager op de reële economie. ‘Herstructureringen en faillissementen worden nu nog uitgesteld’, zegt Struyven. De tijdelijke werkloosheid kon ontslagrondes bevriezen, maar volgend jaar zal de arbeidsmarkt opnieuw ontdooid moeten worden.