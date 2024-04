Meer dan acht op de tien criminele netwerken wassen hun illegale vermogen wit via de reguliere economie. Dat schrijft Europol in een nieuw rapport, dat een unieke inkijk geeft in georganiseerde misdaadgroepen in de EU. 'En als het geld eenmaal in de legale economie zit, is het te laat', zegt Europol-topvrouw Catherine De Bolle.