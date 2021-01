800 miljoen euro meer in Europese herstelpot voor België

Premier Alexander De Croo probeert de forcing te voeren in zijn poging om een akkoord met de deelstaten te vinden over de verdeling van de Europese herstelpot voor België. Die valt 800 miljoen euro hoger uit dan de 5,15 miljard waarvan tot dusver sprake was.

België kan rekenen op 5,9 miljard euro Europese subsidies, bevestigt het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD). Het bedrag van 5,15 miljard euro was in prijzen van 2018. Nu is het uitgedrukt in lopende prijzen. De onderliggende economische parameters zijn ook geactualiseerd op basis van de jongste economische vooruitzichten, luidt het.

België kan dus bijna 800 miljoen euro meer te verdelen, maar dat lijkt niet meteen veel soelaas te bieden in de onderhandelingen, die de premier naar zich toe heeft getrokken. 'Dat is een aangename verrassing, maar het dossier zit nog altijd muurvast', zegt een toponderhandelaar. 'De socialisten willen zeer veel centen voor Wallonië en spelen het hard.'

Onderste uit de kan

De federale regering en de deelstaten hebben investeringsprojecten op het oog, die ruimschoots boven het bedrag van 5,9 miljard euro komen. En iedereen probeert het onderste uit de kan te halen en zoveel mogelijk van de factuur te doen betalen vanuit het Europees herstelfonds. De Vlaamse regering wil zoveel mogelijk projecten uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, waaraan een prijskaartje van 4,3 miljard euro hangt, met Europese middelen betalen.

Vlaams minister van Begroting en Financiën Matthias Diependaele (N-VA) liet weten dat hij voor Vlaanderen mikte op een bedrag van 3 miljard uit het Belgisch herstelpotje. Zijn redenering was dat de Vlaamse economie het hardst getroffen is door corona, en dat het tijd is voor een omgekeerde solidariteit met Vlaanderen. Maar zoals te verwachten was, wil ook de Parti Socialiste een grote hap uit de koek voor de Waalse economie.

En ook de federale regering zelf wil 1 miljard voor de financiering van haar relancebeleid. De Croo mikt zelfs op 25 procent van de koek, wat Vlaanderen en Wallonië dan weer te veel vinden, zegt een toponderhandelaar. Ook de federale regering mikt hoog, want de federale regering zet in haar relancebeleid hoog in op energie, klimaat en duurzame projecten.