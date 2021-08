85 procent bevolking is voorstander van verplichte vaccinatie zorgpersoneel

85 procent van de bevolking is voorstander van een verplichte vaccinatie van wie in de zorg werkt. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie die de UAntwerpen afnam bij 14.000 respondenten.

8,4 procent van alle deelnemers blijkt tegen een opgelegde vaccinatie te zijn. De weerstand is het grootst bij jongere mensen, personen die het financieel moeilijk hebben of die nog niet gevaccineerd zijn. Zo gaf bijna een kwart van de mensen die zeggen het financieel moeilijk te hebben aan tegen de verplichting te zijn. Bij de groep niet-gevaccineerden gaat het zelfs om 70 procent.

De aanleiding voor de vraag in de Grote Coronastudie was de beslissing van Frankrijk en Griekenland een verplichting in te voeren. 'Bij ons gaf de Koninklijke Academie voor Geneeskunde onlangs hetzelfde advies', zegt Pierre Van Damme, vaccinoloog van de UAntwerpen. 'Het vraagstuk komt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort op het bord van onze beleidsmakers.'

Vooral in Waalse en Brusselse zorghuizen is de vaccinatiegraad van het personeel - dat prioritair gevaccineerd kon worden - laag. Eind mei was 73 procent van de Waalse en 64 procent van de Brusselse zorgkundigen ingeënt. In Vlaanderen zat de vaccinatiegraad van de zorgkundigen toen op 83 procent.