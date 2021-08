945 mensen uit Afghanistan naar België geëvacueerd

Premier Alexander De Croo (Open VLD) maakte tijdens de bijzondere bijeenkomst in het parlement over de beëindigde evacuatiemissie in Afghanistan de balans op.

Premier Alexander De Croo maakte in de Kamer bekend dat in Peutie 844 mensen werden gescreend die naar België wensten te komen. Daarnaast kwamen 101 personen via onze buurlanden naar België. 'Dat maakt in totaal 945 personen die vanuit Afghanistan werden geëvacueerd richting België', zei de premier.

De Croo verzekerde vervolgens dat alle personen die gerepatrieerd werden 'een drievoudige screening' hebben ondergaan, deels in Kaboel, deels in Islamabad en deels in Peutie. 'Ten eerste een screening van hun identiteit, op basis van paspoorten, identiteitskaarten, reisdocumenten en verblijfskaarten. Ten tweede een veiligheidsscreening, die werd uitgevoerd door het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse OCAD, door de Staasveiligheid, door de militaire inlichtingendienst ADIV en door de federale politie. En ten derde heeft iedereen bij

aankomst ook een PCR-test afgelegd.'

Geheime missies

De premier bevestigde voor het eerst dat het kernkabinet op maandag 23 augustus beslist had in de vroege ochtend van dinsdag 24 augustus 'een geheime missie' uit te voeren om mensen met bussen naar de luchthaven te brengen. 'Even hebben we overwogen om aan militaire extractie te doen, waarbij militairen zich buiten de perimeter van de luchthaven zouden begeven om mensen op te pikken. Maar we hebben dat idee vlug verlaten. Dergelijke operaties zijn extreem gevaarlijk en de kansen op succes werden als laag ingeschat', zei de premier.

De Croo gaf meer details vrij. Vijf bussen hebben mensen op twee verzamelpunten opgepikt en om hen vervolgens naar de luchthaven te brengen. In de nacht van maandagavond 23 augustus zijn de personen die hiervoor in aanmerking kwamen individueel gecontacteerd. '288 mensen kregen op die manier op dinsdag 24

augustus toegang tot de luchthaven', zei De Croo.

Een tiental landen heeft dergelijke operaties uitgevoerd, zei De Croo. En hij gaf toe dat op de ochtend van woensdag 25 augustus een poging mislukt is om op die manier nog een 30-tal personen naar de luchthaven te brengen. 'Dat toont hoe complex en gevaarlijk dergelijke operaties zijn en verklaart waarom de regering er niet over heeft gecommuniceerd', zei de premier.

Vervolgens besloot de kern de evacautieopdracht stop te zetten, omdat het te gevaarlijk was geworden. 'Wij hebben tussen 20 en 25 augustus 1.426 personen geëvacueerd vanop de luchthaven in Kaboel ', zei De Croo. De evacuatieoperatie is beëeindigd, maar de repatriëreringen zijn nog niet voorbij, zei De Croo.

Lessen

Hij trok lessen. De snelheid waarmee de taliban oprukten werd verkeerd ingeschat. Vandaar het belang dat wordt geïnvesteerd in onze inlichtingendiensten, zowel in de Staatsveiligheid als in de militaire inlichtingendienst ADIV, zei De Croo.

'Tijdens de eerste NAVO-top waaraan de Amerikaanse president Joe Biden amper twee maanden geleden in juni deelnam, was de boodschap ‘America is back’ en werd door velen gepleit voor meer politieke consultatie. Maar ik stel vast en ik betreur dat die consultatie er in dit dossier nauwelijks is geweest. Ook binnen de NAVO dringt een grondige reflectie zich op. Zo kunnen we niet verder', zei De Croo.

