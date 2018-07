ABVV: 'We gaan het leven van de regering bederven'

ABVV-voorzitter Robert Vertenueil dreigt er na het akkoord over de arbeidsdeal en de begroting mee het land plat te leggen.

‘Ik ga er alles aan doen om mijn leden van een staking te overtuigen. En als ik het land kan platleggen , zal ik dat doen. Ik ga het leven van de regering bederven .’ Met die harde woorden reageert Robert Vertenueil, de voorzitter van de socialistische vakbond ABVV, in de krant Le Soir op het akkoord dat de regering-Michel dinsdag afsloot .

Een reeks maatregelen uit de zomerdeal van premier Charles Michel (MR) zijn totaal onaanvaardbaar voor het ABVV. Het gaat dan vooral over de sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de strengere voorwaarden voor het brugpensioen.

Loonbarema's

Maar ook enkele aangekondigde projecten vallen het ABVV zwaar. Zo wil de regering-Michel dat de sociale partners zich buigen over een hervorming van de loonbarema’s. Nu stijgen de lonen doorgaans met de anciënniteit van een werknemer , wat soms in het nadeel speelt van oudere en dus duurdere werknemers. De sociale partners wordt gevraagd een alternatief uit te werken.

Vertenueil spreekt over een ‘VBO deal’ , een akkoord dat op maat is geschreven van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). ‘No pasaran’, zo tweette hij gisteren al.

Acties richting verkiezingen

De vraag is nu hoe hard het ABVV het gaat spelen. Binnen de socialistische vakbond leeft het idee om in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober en de regionale en federale verkiezingen van mei 2019 acties of zelfs stakingen te organiseren.